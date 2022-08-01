Брокеры направили ЦБ свои предложения по защите розничных инвесторов

20 июля ЦБ анонсировал реформу на фондовом рынке для защиты розничных инвесторов. В качестве одной из ключевых мер регулятор допустил временный запрет на покупку иностранных активов неквалифицированными инвесторами (кроме расписок «Яндекса», TCS Group, еврооблигаций Минфина). Открытие новых позиций по таким инструментам увеличивает не управляемые ЦБ риски, объясняли свой мотив в регуляторе: санкции против национального депозитария НРД и блокировка его активов затронули более 5 млн человек – только на иностранные акции приходится более 320 млрд руб.