Брокеры направили ЦБ свои предложения по защите розничных инвесторов

Брокеры направили ЦБ свои предложения по защите розничных инвесторовОни против запрета покупки иностранных акций – это отбросит рынок на несколько лет назад и отпугнет инвесторов
Брокеры раскритиковали новую концепцию Банка России по защите розничных инвесторов – предлагаемые регулятором меры, особенно запрет на покупку иностранных акций, могут навредить сильнее, чем реализовавшиеся риски. Свою обобщенную позицию и предложения профучастники направили в ЦБ от ассоциации НАУФОР, письмо есть в распоряжении «Ведомостей». В ассоциацию входят основные игроки брокерского рынка, в том числе «Тинькофф инвестиции», «ВТБ капитал», БКС, «Финам», «Открытие брокер», «Атон».
20 июля ЦБ анонсировал реформу на фондовом рынке для защиты розничных инвесторов. В качестве одной из ключевых мер регулятор допустил временный запрет на покупку иностранных активов неквалифицированными инвесторами (кроме расписок «Яндекса», TCS Group, еврооблигаций Минфина). Открытие новых позиций по таким инструментам увеличивает не управляемые ЦБ риски, объясняли свой мотив в регуляторе: санкции против национального депозитария НРД и блокировка его активов затронули более 5 млн человек – только на иностранные акции приходится более 320 млрд руб.