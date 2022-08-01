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Брокеры направили ЦБ свои предложения по защите розничных инвесторов

Они против запрета покупки иностранных акций – это отбросит рынок на несколько лет назад и отпугнет инвесторов
Софья Шелудченко
Отсутствие возможности диверсификации лишь увеличит риски и исключит возможность долгосрочных инвестиций, пишут брокеры / Андрей Гордеев / Ведомости

Брокеры раскритиковали новую концепцию Банка России по защите розничных инвесторов – предлагаемые регулятором меры, особенно запрет на покупку иностранных акций, могут навредить сильнее, чем реализовавшиеся риски. Свою обобщенную позицию и предложения профучастники направили в ЦБ от ассоциации НАУФОР, письмо есть в распоряжении «Ведомостей». В ассоциацию входят основные игроки брокерского рынка, в том числе «Тинькофф инвестиции», «ВТБ капитал», БКС, «Финам», «Открытие брокер», «Атон».

20 июля ЦБ анонсировал реформу на фондовом рынке для защиты розничных инвесторов. В качестве одной из ключевых мер регулятор допустил временный запрет на покупку иностранных активов неквалифицированными инвесторами (кроме расписок «Яндекса», TCS Group, еврооблигаций Минфина). Открытие новых позиций по таким инструментам увеличивает не управляемые ЦБ риски, объясняли свой мотив в регуляторе: санкции против национального депозитария НРД и блокировка его активов затронули более 5 млн человек – только на иностранные акции приходится более 320 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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