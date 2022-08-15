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Число выданных потребкредитов в июле превысило 1 млн

Ведомости

В июле российские банки выдали 1,01 млн потребкредитов, что на 12,6% больше по сравнению с июнем, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Рост числа выданных потребкредитов продолжается четвертый месяц подряд. В июле 2021 г. этот показатель был на 28,6% выше (1,41 млн выданных кредитов), в феврале 2022 г. – на 11,2% выше (1,14 млн).

«После падения в марте в последующие месяцы наметилась тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов», – сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Это объясняется в первую очередь снижением ключевой ставки ЦБ и последовавшим сокращением рыночных ставок, добавил он.

Больше всего потребкредитов было выдано в Москве (около 58 400 кредитов), Московской области (около 50 000), Башкирии (около 38  800), Краснодарском крае (около 36 800) и Санкт-Петербурге (около 34 600). Лидерами же темпов роста потребительского кредитования стали Удмуртия (+24,1%), а также Омская (+19,2%), Ленинградская (+18,5%), Нижегородская (+17,4%) и Тульская (+16,9%) области. В Москве прирост составил 14,8%, в Санкт-Петербурге – 15,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных