Число выданных потребкредитов в июле превысило 1 млн

Больше всего потребкредитов было выдано в Москве (около 58 400 кредитов), Московской области (около 50 000), Башкирии (около 38 800), Краснодарском крае (около 36 800) и Санкт-Петербурге (около 34 600). Лидерами же темпов роста потребительского кредитования стали Удмуртия (+24,1%), а также Омская (+19,2%), Ленинградская (+18,5%), Нижегородская (+17,4%) и Тульская (+16,9%) области. В Москве прирост составил 14,8%, в Санкт-Петербурге – 15,5%.