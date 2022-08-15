Число выданных потребкредитов в июле превысило 1 млн
В июле российские банки выдали 1,01 млн потребкредитов, что на 12,6% больше по сравнению с июнем, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Рост числа выданных потребкредитов продолжается четвертый месяц подряд. В июле 2021 г. этот показатель был на 28,6% выше (1,41 млн выданных кредитов), в феврале 2022 г. – на 11,2% выше (1,14 млн).
«После падения в марте в последующие месяцы наметилась тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов», – сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Это объясняется в первую очередь снижением ключевой ставки ЦБ и последовавшим сокращением рыночных ставок, добавил он.
Больше всего потребкредитов было выдано в Москве (около 58 400 кредитов), Московской области (около 50 000), Башкирии (около 38 800), Краснодарском крае (около 36 800) и Санкт-Петербурге (около 34 600). Лидерами же темпов роста потребительского кредитования стали Удмуртия (+24,1%), а также Омская (+19,2%), Ленинградская (+18,5%), Нижегородская (+17,4%) и Тульская (+16,9%) области. В Москве прирост составил 14,8%, в Санкт-Петербурге – 15,5%.
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