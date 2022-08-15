ЦБ обязал компании сообщить о начале конвертации расписок не позднее 19 августа

16 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в отечественные ценные бумаги. Законопроект обязал российские компании провести делистинг своих расписок с иностранных бирж, также документом предполагается запрет на размещение расписок на иностранных площадках. В указе отмечалось, что расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок компаниям РФ необходимо было в течение пяти рабочих дней.