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Финансы

ЦБ обязал компании сообщить о начале конвертации расписок не позднее 19 августа

Ведомости

Российские эмитенты обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертаций расписок не позже 19 августа, сообщает пресс-служба Центробанка. Автоматическая конвертация начнется 15 августа, уточняет регулятор.

«В процессе автоматической конвертации все российские депозитарии, которые в настоящее время учитывают расписки, спишут их со счетов владельцев и зачислят вместо них акции российских эмитентов», — отметили в ЦБ. Держателям расписок не потребуется никаких действий, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели.

Те российские эмитенты, которые получили право сохранить депозитарные программы, могут обратиться в правительственную комиссию по иностранным инвестициям за разрешением отложить или вовсе не проводить автоматическую конвертацию. Компании обязаны сделать это не позже 17 августа.

«Автоматическая конвертация позволяет инвесторам получить акции вместо расписок, минуя иностранную учетную инфраструктуру», — отметили в ЦБ.

16 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в отечественные ценные бумаги. Законопроект обязал российские компании провести делистинг своих расписок с иностранных бирж, также документом предполагается запрет на размещение расписок на иностранных площадках. В указе отмечалось, что расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок компаниям РФ необходимо было в течение пяти рабочих дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных