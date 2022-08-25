Мосбиржа планирует возобновить вечерние торги на рынке акций в начале осени

С 3 августа Московская биржа начала торги облигациями с расчетом в китайских юанях. Инвесторам стали доступны первые ценные бумаги для торгов — облигации компании «Русал», объем которых составил 2 млрд юаней, со сроком обращения пять лет и офертой через два года. К 18 августа стало известно, что обороты торгов юанем превысили в моменте торги долларом, при этом в начале июля торги юанем на Мосбирже впервые превысили объем торгов по евро.