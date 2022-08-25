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Мосбиржа планирует возобновить вечерние торги на рынке акций в начале осени

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Московская биржа собирается возобновить вечерние торги на рынке акций в сентябре, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента рынка акций Мосбиржи Бориса Блохина.  

«Вечернюю сессию планируем запустить в сентябре», — заявил он.

Дополнительная вечерняя сессия будет проводиться с 19:05 до 23:50 мск, основные торги будут проходить с 10:00 до 18:50 мск. Блохин отметил, что значение закрытия будет определяться именно по окончании дневных торгов в 18:50 мск.

В июле Мосбиржа возобновила проведение вечерних торгов на срочном рынке в связи со спросом со стороны клиентов платформы.

С 8 августа Мосбиржа предоставила доступ к срочному рынку нерезидентам из стран, не попавших в список недружественных. С 15 августа Мосбиржа также допустила к торгам облигациями нерезидентов из «дружественных» стран. Доступ был также открыт юрлицам-нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские компании и граждане. Торги стали доступны во всех режимах.

С 3 августа Московская биржа начала торги облигациями с расчетом в китайских юанях. Инвесторам стали доступны первые ценные бумаги для торгов — облигации компании «Русал», объем которых составил 2 млрд юаней, со сроком обращения пять лет и офертой через два года. К 18 августа стало известно, что обороты торгов юанем превысили в моменте торги долларом, при этом в начале июля торги юанем на Мосбирже впервые превысили объем торгов по евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных