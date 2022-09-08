Совкомбанк начал продажу наличных дирхам

В банке изданию подтвердили эту информацию и уточнили, что валюта предлагается клиентам как в инвестиционных целях, так и для туристических или деловых поездок в ОАЭ. Также в Совкомбанке добавили, что дирхам – «одна из самых стабильных валют в мире», ее курс зафиксирован к доллару и не менялся с 1997 г., когда был установлен на уровне 3,67 дирхама.