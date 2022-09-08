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Финансы

Совкомбанк начал продажу наличных дирхам

Ведомости

Совкомбанк запустил куплю-продажу наличных дирхам Арабских Эмиратов, сообщил «Коммерсантъ».

В банке изданию подтвердили эту информацию и уточнили, что валюта предлагается клиентам как в инвестиционных целях, так и для туристических или деловых поездок в ОАЭ. Также в Совкомбанке добавили, что дирхам – «одна из самых стабильных валют в мире», ее курс зафиксирован к доллару и не менялся с 1997 г., когда был установлен на уровне 3,67 дирхама.

Руководитель департамента клиентских операций на финрынках Совкомбанка Филипп Аграчев пояснил «Коммерсанту», что рассчитывают «на широкую аудиторию», поскольку при пересчете курса дирхам интереснее доллара.

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Наиболее широкое распространение среди валют на рынке сейчас получит юань – сделки по купле-продаже наличных можно провести в  в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Совкомбанке, Россельхозбанке (РСХБ), «Открытии», Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ), Экспобанке и др. В Промсвязьбанке анонсировали анонсировали возможность сделок с турецкой лирой, с этой валютой также работают Сбербанк и РСХБ.

Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеевв интервью РБК заявил, что юань, дирхам и другие валюты рассматриваются в качестве альтернативы «токсичным» доллару и евро. Он отмечал, что дирхам за счет своей стабильности может быть интересен не только как способ расчета, но и как способ хранения стоимости.

На сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Финансовый сектор: первые итоги трансформации» председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов выразил мнение, что доллары и евро полностью не исчезнут, но такого значения, как раньше, у них не будет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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