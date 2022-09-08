Совкомбанк начал продажу наличных дирхам
Совкомбанк запустил куплю-продажу наличных дирхам Арабских Эмиратов, сообщил «Коммерсантъ».
В банке изданию подтвердили эту информацию и уточнили, что валюта предлагается клиентам как в инвестиционных целях, так и для туристических или деловых поездок в ОАЭ. Также в Совкомбанке добавили, что дирхам – «одна из самых стабильных валют в мире», ее курс зафиксирован к доллару и не менялся с 1997 г., когда был установлен на уровне 3,67 дирхама.
Руководитель департамента клиентских операций на финрынках Совкомбанка Филипп Аграчев пояснил «Коммерсанту», что рассчитывают «на широкую аудиторию», поскольку при пересчете курса дирхам интереснее доллара.
Наиболее широкое распространение среди валют на рынке сейчас получит юань – сделки по купле-продаже наличных можно провести в в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Совкомбанке, Россельхозбанке (РСХБ), «Открытии», Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ), Экспобанке и др. В Промсвязьбанке анонсировали анонсировали возможность сделок с турецкой лирой, с этой валютой также работают Сбербанк и РСХБ.
Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеевв интервью РБК заявил, что юань, дирхам и другие валюты рассматриваются в качестве альтернативы «токсичным» доллару и евро. Он отмечал, что дирхам за счет своей стабильности может быть интересен не только как способ расчета, но и как способ хранения стоимости.