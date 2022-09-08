ЦБ намерен продвигать цифровой рубль в международных расчетах
Банк России будет активно продвигать использование цифрового рубля при осуществлении трансграничных расчетов, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы будем активно продвигать возможность трансграничных расчетов, используя цифровой рубль», – приводит ее слова ТАСС.
Набиуллина отметила, что в эксперименте по внедрению цифрового рубля активно участвуют множество российских банков, а уже в следующем году регулятор приступит к «проведению отдельного вида операций в ограниченных размерах» для постепенного его введения в оборот.
Платформу для цифрового рубля создал ЦБ в декабре 2021 г. – он будет и ее оператором. Через платформу регулятор будет осуществлять эмиссию цифрового рубля, открывать кошельки клиентам (у каждого их будет два – для онлайн- и офлайн-расчетов) и банкам. Граждане и компании останутся клиентами банков, а последние станут посредниками: они будут открывать кошельки по запросу клиентов и проводить платежи через платформу ЦБ. Цифровой рубль будет доступен из мобильного приложения любого банка. Для офлайн-расчетов регулятор запустит второй цифровой кошелек – на мобильном устройстве.
В первом пилоте приняли участие 12 банков, а в мае стало известно, что тестирование цифрового рубля на реальных деньгах и клиентах ЦБ решил перенести с 2024 г. на апрель 2023 г. На этот шаг регулятора подтолкнули западные санкции, однако решение было принято «добровольно и сознательно», говорили в ЦБ.
В следующем году также ожидается запуск пилота использования цифровых рублей в смарт-контрактах – автоматизированного протокола, который позволяет проводить сделки и контролирует их исполнение. Их преимуществом для крупного бизнеса станет упрощение сопровождения сложных структурированных сделок, в том числе тех, где происходит контроль за распределением средств.
Минфин и Центральный банк России в текущих условиях переосмыслили подход к криптовалютам и пришли к выводу о необходимости использования криптовалюты при трансграничных расчетах, сообщил 5 сентября замминистра финансов Алексей Моисеев. Моисеев также добавил, что позиции ведомства и Центробанка также стали сближаться в вопросах относительно майнинга. Он выразил надежду, что в осеннюю сессию Госдума сможет принять закон, который будет регулировать это.
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