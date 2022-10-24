Банки предложили перенести запуск новых купюр из-за неготовности банкоматов
К приему новой сторублевой купюры готовы лишь около 20% российских банкоматов, пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию банков России (АБР), организация предлагает перенести запуск в оборот новых купюр как минимум на 2024 г.
Банк России первоначально хотел ввести купюры в 100 руб. в этом году, а банкноты остальных номиналов вводить каждый последующий год, однако сейчас работа с новыми номиналами будет очень затратна для всех банков, заявил изданию вице-президент АБР Алексей Войлуков. Ассоциация предлагает выпустить все купюры сразу, но не ранее 2024 г.
В АБР пояснили, что банкоматы и терминалы преимущественно не перепрограммированы, а внутренняя кассовая техника готова к обработке новых купюр лишь на три четверти. Устройства для распознавания банкнот поставлялись из-за рубежа и, главным образом, компаниями, ушедшими с российского рынка из-за санкций. Для решения проблемы можно пытаться перепрограммировать устройства или же договариваться о поставках техники из дружественных стран, а также налаживать их выпуск внутри страны.
В ЦБ изданию пояснили, что оценивать степень готовности оборудования к приему новой банкноты пока преждевременно, купюры будут поступать в обращение по мере готовности банковской инфраструктуры.
23 марта 2021 г. в пресс-службе Банка России сообщили, что в период с 2021 по 2025 г. банк проведет плановую модернизацию банкнот, включая совершенствование защиты и обновление дизайна. Под обновление попадут купюры номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 руб. Дизайн обновленных банкнот будет посвящен федеральным округам: на купюре в 100 руб. будет отображен Центральный федеральный округ, на 10 руб. – Сибирский, на 50 руб. – Северо-Западный, на 500 руб. – Северо-Кавказский, на 1000 руб. – Приволжский, на 5000 руб.– Уральский.
В июне ЦБ представил новую банкноту в 100 руб., ее преобладающими цветами стали оранжевый и оливковый, основным изображением на лицевой стороне стал фрагмент Спасской башни московского Кремля, на оборотной – Ржевский мемориал Советскому солдату. В обращении обновленные банкноты появятся постепенно, и они будут являться законным средством платежа наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 г., включая модификации 2001 и 2004 гг.
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