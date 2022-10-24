Банки предложили перенести запуск новых купюр из-за неготовности банкоматов

В АБР пояснили, что банкоматы и терминалы преимущественно не перепрограммированы, а внутренняя кассовая техника готова к обработке новых купюр лишь на три четверти. Устройства для распознавания банкнот поставлялись из-за рубежа и, главным образом, компаниями, ушедшими с российского рынка из-за санкций. Для решения проблемы можно пытаться перепрограммировать устройства или же договариваться о поставках техники из дружественных стран, а также налаживать их выпуск внутри страны.