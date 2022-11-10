Сбербанк заработал за десять месяцев 50 млрд рублей

Сбербанк заработал за десять месяцев 50 млрд рублейБанк восстановил прибыльность за счет октября
Сбербанк за январь-октябрь восстановил прибыльность и заработал 50 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, говорится в сообщении банка со ссылкой на предправления Германа Грефа. Год назад за это же время финансовый результат банка составлял 1,05 трлн руб. Начиная с отчетности за октябрь и 10 месяцев 2022 г. Сбербанк вернется к регулярному раскрытию информации и будет публиковать результаты по итогам каждого месяца.
Греф уточнил, что банк за октябрь заработал 122,8 млрд руб. — это больше показателя прошлого года (109,2 млрд руб.).
По словам Грефа, Сбербанк с запасом соблюдает требования по достаточности капитала (конкретные значения не приводятся) и не использует никакие послабления Банка России для кредитных организаций. ЦБ с начала кризиса отменил для банка ряд требований к капиталу, в том числе надбавки.
Розничный портфель Сбербанка с начала года прибавил 9%, корпоративный — вырос на 11,9% без учета валютной переоценки. На конец 2021 г. розничный портфель банка составлял 10,6 трлн руб., таким образом он достиг 11,5 трлн руб. Портфель юрлиц был на уровне 17 трлн руб. (с учетом переоценки) — он достиг 19 трлн руб.
Ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень второго полугодия 2021 г., уточнил Греф. По его словам, банку удалось добиться стабилизации качества кредитного портфеля, «несмотря на все вызовы текущего периода»: просроченной задолженности по кредитам юридическим и физическим лицам сейчас ниже уровня конца прошлого года (2,2% от портфеля).
Во втором полугодии уровень риска у Сбербанка стабилизировался, сказал Греф, а расходы на резервы по совокупному кредитному портфелю возвращаются на докризисный уровень (COR 1,09% за последние 4 месяца).
Недавно свои результаты частично раскрыл «ФК Открытие»: чистая прибыль за 9 месяцев составила 15,8 млрд руб., а за III квартал банк заработал 10,2 млрд руб.