Сбербанк заработал за десять месяцев 50 млрд рублей

Сбербанк за январь-октябрь восстановил прибыльность и заработал 50 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, говорится в сообщении банка со ссылкой на предправления Германа Грефа. Год назад за это же время финансовый результат банка составлял 1,05 трлн руб. Начиная с отчетности за октябрь и 10 месяцев 2022 г. Сбербанк вернется к регулярному раскрытию информации и будет публиковать результаты по итогам каждого месяца.