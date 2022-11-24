Международные резервы России за неделю увеличились до $568,8 млрд
Международные резервы России за неделю увеличились на $16,7 млрд и составили $568,8 млрд, говорится на сайте Банка России.
«Объем международных резервов по состоянию на 18 ноября составил $568,8 млрд, увеличившись за неделю на $16,7 млрд, или на 3,0%, под воздействием положительной переоценки», — говорится в сообщении.
Неделей ранее ЦБ сообщал, что международные резервы выросли на $10,5 млрд до $552,1 млрд.
Из-за спецоперации России на Украине страны Запада заморозили резервы российского Центрального банка. В Евросоюзе было заблокировано активов на сумму $24,5 млрд (23 млрд евро) — около 10% от общего количества международных активов РФ, отметил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Кроме того, добавил он, в США находятся международные резервы РФ на сумму в $100 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
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