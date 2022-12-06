Минфин предложил освободить компании под санкциями от налога с продажи акций

Предлагаемые поправки распространяются на сделки, заключенные в 2022 г., при этом компания на момент совершения сделки должна уже быть под санкциями, введенными также в 2022 г. Продаваемые доли должны непрерывно принадлежать налогоплательщику в течение более одного года, подчеркивается в законопроекте.