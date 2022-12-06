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Финансы

Минфин предложил освободить компании под санкциями от налога с продажи акций

Ведомости

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми доходы оказавшихся под санкциями компаний от продажи акций (долей) в уставном капитале других организаций не будут учитываться в налоговой базе в 2022 г. Об этом пишет РБК со ссылкой на законопроект.

Предлагаемые поправки распространяются на сделки, заключенные в 2022 г., при этом компания на момент совершения сделки должна уже быть под санкциями, введенными также в 2022 г. Продаваемые доли должны непрерывно принадлежать налогоплательщику в течение более одного года, подчеркивается в законопроекте.

При этом претендовать на освобождение от налога могут компании, оказавшиеся не только под блокирующими санкциями США и ЕС, но и попавшие под более мягкие секторальные санкции.

Данная мера позволит сдержать санкционное воздействие на такие компании, а также обеспечит стабилизацию финансового состояния организаций, которые вынужденно продавали свои активы, пояснили в пресс-службе Минфина. Как отметили эксперты РБК, многим компаниям пришлось продавать доли в своих «дочках», чтобы уберечь их от санкций. Ранее аналогичную меру приняли в отношении доходов физлиц, полученных в 2022 г. от вынужденных сделок.

Отмечается, что оценить, сколько средств смогут сэкономить компании, сейчас трудно из-за действующего разрешения компаниям скрывать чувствительную корпоративную информацию.

Право отказаться от раскрытия чувствительной информации появилось у организаций-эмитентов в марте 2022 г. на фоне санкций в отношении России из-за специальной военной операции. Предполагалось, что это действие новых правил закончится в конце этого года, однако в конце ноября данная мера была продлена до июля 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных