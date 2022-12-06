Минфин предложил освободить компании под санкциями от налога с продажи акций
Предлагаемые поправки распространяются на сделки, заключенные в 2022 г., при этом компания на момент совершения сделки должна уже быть под санкциями, введенными также в 2022 г. Продаваемые доли должны непрерывно принадлежать налогоплательщику в течение более одного года, подчеркивается в законопроекте.
При этом претендовать на освобождение от налога могут компании, оказавшиеся не только под блокирующими санкциями США и ЕС, но и попавшие под более мягкие секторальные санкции.
Данная мера позволит сдержать санкционное воздействие на такие компании, а также обеспечит стабилизацию финансового состояния организаций, которые вынужденно продавали свои активы, пояснили в пресс-службе Минфина. Как отметили эксперты РБК, многим компаниям пришлось продавать доли в своих «дочках», чтобы уберечь их от санкций. Ранее аналогичную меру приняли в отношении доходов физлиц, полученных в 2022 г. от вынужденных сделок.
Отмечается, что оценить, сколько средств смогут сэкономить компании, сейчас трудно из-за действующего разрешения компаниям скрывать чувствительную корпоративную информацию.
Право отказаться от раскрытия чувствительной информации появилось у организаций-эмитентов в марте 2022 г. на фоне санкций в отношении России из-за специальной военной операции. Предполагалось, что это действие новых правил закончится в конце этого года, однако в конце ноября данная мера была продлена до июля 2023 г.
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