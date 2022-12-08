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Финансы

«Газпром» выплатит свыше 5 трлн рублей налогов в текущем году

Ведомости

Российский «Газпром» по итогам текущего года выплатит налоги на сумму свыше 5 трлн руб., сообщил начальник департамента компании Карен Оганян.

«В целом группа "Газпром" по итогам 2022 г. заплатит в бюджеты всех уровней свыше 5 трлн руб. налогов. Соответственно, по итогам 2022 г. "Газпром" станет крупнейшим налогоплательщиком страны», — отметил представитель компании на Петербургском налоговом форуме (цитата по ТАСС).

По словам Оганяна, компания обеспечит одну пятую поступлений налогов в бюджет Санкт-Петербурга.

Зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов ранее оценивал объем налоговых платежей группы «Газпром» за 2021 г. в сумму порядка 3 трлн руб.

Правление «Газпрома» ранее одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета компании на 2023 г. Общий объем инвестпрограммы составит 2,3 трлн руб. 

В инвестпрограмму на 2023 г. заложено финансирование приоритетных проектов, отмечается в релизе. Речь идет о новых центрах газодобычи (Ямальском, Якутском и Иркутском), магистральном газопроводе «Сила Сибири», газоперерабатывающем комплексе «Газпрома» и проектах, «обеспечивающих пиковый баланс газа». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных