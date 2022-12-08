«Газпром» выплатит свыше 5 трлн рублей налогов в текущем году

«В целом группа "Газпром" по итогам 2022 г. заплатит в бюджеты всех уровней свыше 5 трлн руб. налогов. Соответственно, по итогам 2022 г. "Газпром" станет крупнейшим налогоплательщиком страны», — отметил представитель компании на Петербургском налоговом форуме (цитата по ТАСС).