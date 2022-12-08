«Газпром» выплатит свыше 5 трлн рублей налогов в текущем году
Российский «Газпром» по итогам текущего года выплатит налоги на сумму свыше 5 трлн руб., сообщил начальник департамента компании Карен Оганян.
По словам Оганяна, компания обеспечит одну пятую поступлений налогов в бюджет Санкт-Петербурга.
Зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов ранее оценивал объем налоговых платежей группы «Газпром» за 2021 г. в сумму порядка 3 трлн руб.
Правление «Газпрома» ранее одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета компании на 2023 г. Общий объем инвестпрограммы составит 2,3 трлн руб.
В инвестпрограмму на 2023 г. заложено финансирование приоритетных проектов, отмечается в релизе. Речь идет о новых центрах газодобычи (Ямальском, Якутском и Иркутском), магистральном газопроводе «Сила Сибири», газоперерабатывающем комплексе «Газпрома» и проектах, «обеспечивающих пиковый баланс газа».
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