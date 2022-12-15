Газета
Финансы

Сбербанк отключил переводы в другие банки через банкоматы

Ведомости

Сбербанк отключил возможность переводов в другие банки через банкомат, теперь это можно сделать только в приложении «Сбербанк онлайн», пишут «РИА Новости». 

В колл-центре банка пояснили, что теперь операцию по переводу средств в другую кредитную организацию через банкомат осуществить нельзя. На сайте компании указано, что сделать это можно только через приложение и веб-версию «Сбербанк онлайн». При попытке перевода денег через банкомат клиент получает отказ. 

Проблемы с доступом к ряду приложений в App Store начались после введения в отношении России санкций из-за начала спецоперации на Украине. В частности, в конце марта из магазина пропало приложение Сбербанка, так как США ввели блокирующие санкции против банка. При этом приложения, которые ранее были установлены на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор. 

16 августа в магазине приложений появился СБОЛ, который полностью копирует функционал «Сбербанка онлайн», однако к концу месяца он был удален. В октябре также стало известно о том, что приложение вновь стало доступно для скачивания. Сообщалось, что для этого необходимо ввести в поисковой строке App Store название разработчика iosPlatform.

Ранее по теме: В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных