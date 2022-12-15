Сбербанк отключил переводы в другие банки через банкоматы
В колл-центре банка пояснили, что теперь операцию по переводу средств в другую кредитную организацию через банкомат осуществить нельзя. На сайте компании указано, что сделать это можно только через приложение и веб-версию «Сбербанк онлайн». При попытке перевода денег через банкомат клиент получает отказ.
Проблемы с доступом к ряду приложений в App Store начались после введения в отношении России санкций из-за начала спецоперации на Украине. В частности, в конце марта из магазина пропало приложение Сбербанка, так как США ввели блокирующие санкции против банка. При этом приложения, которые ранее были установлены на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор.
16 августа в магазине приложений появился СБОЛ, который полностью копирует функционал «Сбербанка онлайн», однако к концу месяца он был удален. В октябре также стало известно о том, что приложение вновь стало доступно для скачивания. Сообщалось, что для этого необходимо ввести в поисковой строке App Store название разработчика iosPlatform.