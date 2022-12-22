Курс доллара превысил 72 рубля, евро поднялся почти до 77 рублей

Вместе с тем впервые с 27 апреля в ходе торгов курс евро приблизился к 77 руб. после закрытия 21 декабря на уровне 75,6 руб. К 08:38 он вырос на поднялся до 76,9 руб. Уже к 08:53 рост замедлился, курс евро упал до 76,71 руб.