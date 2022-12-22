Курс доллара превысил 72 рубля, евро поднялся почти до 77 рублей
В ходе торгов на Мосбирже курс доллара впервые с 29 апреля 2022 г. превысил 72 руб. Об этом свидетельствуют данные биржи.
На открытии торгов доллар вырос до 71,2 руб. после закрытия на уровне 70,9 руб. По состоянию на 08:38 мск доллар рос до 72,03 руб. К 08:43 мск рост замедлился, курс доллара упал до 71,9 руб.
Вместе с тем впервые с 27 апреля в ходе торгов курс евро приблизился к 77 руб. после закрытия 21 декабря на уровне 75,6 руб. К 08:38 он вырос на поднялся до 76,9 руб. Уже к 08:53 рост замедлился, курс евро упал до 76,71 руб.
Евро и доллар стабильно растут с начала декабря. 2 декабря курс доллара впервые с 7 ноября превысил 62 руб. Уже 6 декабря он перешагнул отметку в 63 руб. впервые с 14 октября. А 14 декабря курс доллара впервые с 13 октября поднялся выше 64 руб. 20 декабря доллар превысил 69 руб.
В то же время 13 декабря впервые с мая курс евро превысил 67 руб. Уже 19 декабря он поднялся выше 70 руб., а накануне, 20 декабря, перешагнул отметку в 74 руб. впервые с 11 мая.
Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты связывали такую динамику с ограничениями на поставки российской нефти, подготовкой девятого пакета санкций и повышенными бюджетными расходами в конце года. Темп снижения курса эксперты не сочли угрожающим для экономической стабильности.