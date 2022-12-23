Основателя криптобиржи FTX Бэнкмана-Фрида отпустили под залог в $250 млн
Суд в Нью-Йорке отпустил основателя криптовалютной биржи FTX, которая подала заявление о банкротстве в ноябре, Сэма Бэнкмана-Фрида под залог в $250 млн, сообщило агентство Reuters.
Защита Бэнкмана-Фрида ходатайствовала об освобождения под залог, указывая на приобретенную им широкую известность, из-за которой тот не сможет участвовать в дальнейших финансовых схемах или скрыться. По условиям освобождения под залог основатель FTX должен сдать свой паспорт, оставаться в доме у своих родителей в Калифорнии, которые и подписали залог, а также проходить регулярное психиатрическое лечение и обследование.
Следующее заседание по делу Бэнкмана-Фрида назначено на 3 января.
Основателя FTX арестовали на Багамах по распоряжению прокуратуры США вечером 12 декабря, на следующий день он должен был дать показания перед конгрессом, чтобы разъяснить ситуацию с FTX. Он планировал рассказать, что юристы из компании Sullivan & Cromwell оказывали на него давление, чтобы тот назначил на должность исполнительного директора Джона Рея III. В итоге документы были подписаны утром 10 ноября, однако через 10 минут Банкман-Фрид получил предложение «о финансировании на несколько миллиардов долларов» и передумал, но ему сказали, что уже поздно менять решения. С того времени, по его словам, он был отключен от систем FTX, а Рей не отвечал на его сообщения с предложениями о помощи. 22 декабря его экстрадировали в США.
Крах FTX начался со статьи Coindesk, в которой говорилось, что большая часть активов ($14,6 млрд) компании Alameda составляют токены FTT — монеты, выпущенные ее дочерней компанией. После этого инвесторы начали выводить деньги с биржи и продавать ее токены FTT. Позже Reuters писал, что с FTX исчезли около $1 млрд средств, принадлежащих клиентам.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) позднее предъявила Бэнкману-Фриду обвинения в организации схемы по обману инвесторов, говорится в сообщении на сайте регулятора. регулятор считает, что базирующаяся на Багамах FTX по крайней мере с мая 2019 г. привлекла свыше $1,8 млрд, в том числе $1,1 млрд от примерно 90 инвесторов из США. Бизнесмен продвигал среди инвесторов FTX как безопасную платформу для торговли криптоактивами, в то время как FTX переводила средства клиентов в свой дочерний крипто-хедж-фонд Alameda Research LLC. Бэнкман-Фрид, утверждает SEC, использовала объединенные средства клиентов FTX в Alameda для осуществления нераскрытых венчурных инвестиций, «щедрых покупок недвижимости» и крупных политических пожертвований.