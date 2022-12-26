Минфин перечислил 10,9 млрд рублей для выплаты купона по евробондам
Минфин выплатил в рублях купонный доход в сумме 10,9 млрд руб. по внешним облигациям с погашением в 2028 г., передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2028 г. в сумме 10,9 млрд руб. (эквивалент $159,4 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», — говорится в сообщении.
Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг исполнены Минфином в полном объеме, добавили в пресс-службе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у России есть деньги для обслуживания своего суверенного долга и она готова их платить, никаких объективных причин для дефолта страны нет.
22 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минфин должен исполнять свои обязательства по гособлигациям в рублях в сумме, эквивалентной их стоимости в иностранной валюте. Деньги будут перечислять в Национальный расчетный депозитарий на счета типа «И». Для получения выплат иностранным держателям нужно будет предоставить в правительство документы о владельце бумаг, а также дать письменный отказ от претензий к эмитенту по выплате.