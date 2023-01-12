Международные резервы России за неделю увеличились на $4,5 млрд
Международные резервы России по состоянию на 6 января составили $582 млрд, увеличившись на $4,5 млрд, следует из сообщения Банка России.
«Международные резервы по состоянию на конец дня 6 января 2023 г. составили $582,0 млрд, увеличившись за неделю на $4,5 млрд, или на 0,8%, под воздействием положительной переоценки», — говорится в сообщении.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад заблокировал 300 млрд евро резервов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных средств связанных с Россией бизнесменов. Тогда же она предложила создать из этих средств инвестиционный фонд, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине.