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В России может появиться механизм компенсаций для пострадавших от банковских мошенников

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России проработать вопрос о создании механизма выплат компенсаций клиентам банком, чьи деньги похитили мошенники. Поручения главы государства опубликованы на сайте Кремля.

Согласно поручению, кабмину и ЦБ предстоит предложить механизм, по которому компенсацию жертвам мошенников будут выплачивать кредитные организации. Отмечается, что при необходимости правительство и Банк России также должны подготовить предложения по поправкам в законодательство РФ для реализации этой инициативы.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Доклад главе государства о проделанной работе должен быть представлен к 1 июля 2023 г.

В ноябре Банк России сообщал, что банковские мошенники активизировались в III квартале 2022 г. С июля по сентябрь у россиян украли почти 4 млрд руб., что на 39,5% больше показателя II квартала. Прирост также был зафиксирован относительно 2021 г. С июля по сентябрь мошенники похитили на 23,9% больше средств, чем годом ранее. Согласно данным ЦБ, за первые девять месяцев 2022 г. злоумышленники украли у клиентов банков более 10 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных