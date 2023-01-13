В России может появиться механизм компенсаций для пострадавших от банковских мошенников

В ноябре Банк России сообщал, что банковские мошенники активизировались в III квартале 2022 г. С июля по сентябрь у россиян украли почти 4 млрд руб., что на 39,5% больше показателя II квартала. Прирост также был зафиксирован относительно 2021 г. С июля по сентябрь мошенники похитили на 23,9% больше средств, чем годом ранее. Согласно данным ЦБ, за первые девять месяцев 2022 г. злоумышленники украли у клиентов банков более 10 млрд руб.