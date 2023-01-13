В России может появиться механизм компенсаций для пострадавших от банковских мошенников
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России проработать вопрос о создании механизма выплат компенсаций клиентам банком, чьи деньги похитили мошенники. Поручения главы государства опубликованы на сайте Кремля.
Согласно поручению, кабмину и ЦБ предстоит предложить механизм, по которому компенсацию жертвам мошенников будут выплачивать кредитные организации. Отмечается, что при необходимости правительство и Банк России также должны подготовить предложения по поправкам в законодательство РФ для реализации этой инициативы.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Доклад главе государства о проделанной работе должен быть представлен к 1 июля 2023 г.
В ноябре Банк России сообщал, что банковские мошенники активизировались в III квартале 2022 г. С июля по сентябрь у россиян украли почти 4 млрд руб., что на 39,5% больше показателя II квартала. Прирост также был зафиксирован относительно 2021 г. С июля по сентябрь мошенники похитили на 23,9% больше средств, чем годом ранее. Согласно данным ЦБ, за первые девять месяцев 2022 г. злоумышленники украли у клиентов банков более 10 млрд руб.