Газпромбанк прекращает трансграничные переводы в долларах
Газпромбанк попросил клиентов не использовать его счета для трансграничных переводов в долларах США, начиная с 27 января включительно, передает пресс-служба кредитной организации.
Как подчеркивается в сообщении, «в связи с односторонними решениями американских финансовых институтов» обслуживание корреспондентских счетов Газпромбанка в долларах США в JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon будет прекращено.
Как отмечает пресс-служба, Газпромбанк продолжит обслуживание депозитов и счетов в долларах США, а также трансграничные переводы в других валютах. Иными словами, клиенты не смогут осуществлять только перевод долларов США, но о заморозке счетов, запрете на снятие валюты или на ее хранение на счетах речь не идет.
«Все обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме во всех валютах, физические и юридические лица имеют непрерывный доступ к своим денежным средствам и сервисам», – добавили в пресс-службе.