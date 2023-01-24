Газпромбанк прекращает трансграничные переводы в долларах

Как отмечает пресс-служба, Газпромбанк продолжит обслуживание депозитов и счетов в долларах США, а также трансграничные переводы в других валютах. Иными словами, клиенты не смогут осуществлять только перевод долларов США, но о заморозке счетов, запрете на снятие валюты или на ее хранение на счетах речь не идет.