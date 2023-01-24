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Финансы

Газпромбанк прекращает трансграничные переводы в долларах

Ведомости

Газпромбанк попросил клиентов не использовать его счета для трансграничных переводов в долларах США, начиная с 27 января включительно, передает пресс-служба кредитной организации.

Как подчеркивается в сообщении, «в связи с односторонними решениями американских финансовых институтов» обслуживание корреспондентских счетов Газпромбанка в долларах США в JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon будет прекращено. 

Как отмечает пресс-служба, Газпромбанк продолжит обслуживание депозитов и счетов в долларах США, а также трансграничные переводы в других валютах. Иными словами, клиенты не смогут осуществлять только перевод долларов США, но о заморозке счетов, запрете на снятие валюты или на ее хранение на счетах речь не идет.

«Все обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме во всех валютах, физические и юридические лица имеют непрерывный доступ к своим денежным средствам и сервисам», – добавили в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных