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Криптобиржа Binance приостановила ввод и вывод денежных средств в долларах

Ведомости

Криптовалютная биржа Binance ввела запрет на открытие долларовых депозитов и снятие долларов, передает CNBC со ссылкой на сообщение компании.

«Мы временно приостанавливаем банковские переводы в долларах США с 8 февраля», – сообщил CNBC представитель Binance. Отмечается, что решение о приостановке операций не затронуло Binance US. Таким образом, оно касается только пользователей за пределами США, которые переводят доллары на банковские счета или выводят их оттуда.

В ноябре 2022 г. стало известно, что криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве. Глава криптобиржи Сэм Банкман-Фрид ушел в отставку, его должность занял Джон Рей III. За день до этого Банкман-Фрид написал в своем аккаунте в Twitter, что ему «жаль» и что он «облажался и должен был сделать лучше». 

После этого инвесторы начали выводить деньги с биржи и продавать ее токен FTT. В частности, глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что продаст все имеющиеся токены FTT, после чего курс монеты упал на 23%. Всего за трое суток с криптобиржи было выведено около $6 млрд, подтвердил Банкман-Фрид. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных