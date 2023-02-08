Криптобиржа Binance приостановила ввод и вывод денежных средств в долларах
Криптовалютная биржа Binance ввела запрет на открытие долларовых депозитов и снятие долларов, передает CNBC со ссылкой на сообщение компании.
«Мы временно приостанавливаем банковские переводы в долларах США с 8 февраля», – сообщил CNBC представитель Binance. Отмечается, что решение о приостановке операций не затронуло Binance US. Таким образом, оно касается только пользователей за пределами США, которые переводят доллары на банковские счета или выводят их оттуда.
В ноябре 2022 г. стало известно, что криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве. Глава криптобиржи Сэм Банкман-Фрид ушел в отставку, его должность занял Джон Рей III. За день до этого Банкман-Фрид написал в своем аккаунте в Twitter, что ему «жаль» и что он «облажался и должен был сделать лучше».
После этого инвесторы начали выводить деньги с биржи и продавать ее токен FTT. В частности, глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что продаст все имеющиеся токены FTT, после чего курс монеты упал на 23%. Всего за трое суток с криптобиржи было выведено около $6 млрд, подтвердил Банкман-Фрид.