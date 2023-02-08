Криптобиржа Binance приостановила ввод и вывод денежных средств в долларах

В ноябре 2022 г. стало известно, что криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве. Глава криптобиржи Сэм Банкман-Фрид ушел в отставку, его должность занял Джон Рей III. За день до этого Банкман-Фрид написал в своем аккаунте в Twitter, что ему «жаль» и что он «облажался и должен был сделать лучше».