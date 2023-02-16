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Финансы

Россия намерена исполнять обязательства по выданным валютным госгарантиям в рублях

Ведомости

Минфин России опубликовал проект указа президента РФ, в котором предлагается установить исполнение обязательств по выданным ранее валютным госгарантиям в рублях.

«В целях недопущения технического дефолта при возникновении гарантийных случаев по госгарантиям (вследствие невозможности перечисления денежных средств в иностранной валюте) проектом указа устанавливаются... положения об исполнении госгарантий, предоставленных до дня вступления в силу указа, в валюте Российской Федерации (рублях)», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Речь идет о госгарантиях, предоставленным российским и иностранным физлицам и компаниям, зарубежным государствам и международным организациям.

В Минфине также отметили, что из-за сложившейся геополитической ситуации возможности России исполнять свои валютные госгарантии сильно ограничены и непредсказуемы.

Кроме того, проектом указа предлагается переводить причитающиеся бенефициарам средства на банковские счета, открытые в рублях. При этом бенефициар должен указывать в требовании об уплате по госгарантии сумму неисполненных обязательств в рублях на основе официального курса рубля ЦБ.

В документе подчеркивается, что требования бенефициаров об исполнении госгарантий, содержащие положения о перечислении средств в иностранной валюте, удовлетворению не подлежат.

Как писали ранее «Ведомости», общая сумма внутреннего и внешнего государственного долга России за 2022 г. выросла до 22,8 трлн руб. с 20,9 трлн по итогам 2021 г. Расходы на его обслуживание за январь – декабрь 2022 г. составили 1,33 трлн руб., или около 4% от всех трат федерального бюджета. Согласно закону о федеральном бюджете на 2023–2025 гг., Минфин ожидал госдолг по итогам 2022 г. на уровне 23,4 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных