Россия намерена исполнять обязательства по выданным валютным госгарантиям в рублях
Минфин России опубликовал проект указа президента РФ, в котором предлагается установить исполнение обязательств по выданным ранее валютным госгарантиям в рублях.
«В целях недопущения технического дефолта при возникновении гарантийных случаев по госгарантиям (вследствие невозможности перечисления денежных средств в иностранной валюте) проектом указа устанавливаются... положения об исполнении госгарантий, предоставленных до дня вступления в силу указа, в валюте Российской Федерации (рублях)», – говорится в пояснительной записке к проекту.
Речь идет о госгарантиях, предоставленным российским и иностранным физлицам и компаниям, зарубежным государствам и международным организациям.
В Минфине также отметили, что из-за сложившейся геополитической ситуации возможности России исполнять свои валютные госгарантии сильно ограничены и непредсказуемы.
Кроме того, проектом указа предлагается переводить причитающиеся бенефициарам средства на банковские счета, открытые в рублях. При этом бенефициар должен указывать в требовании об уплате по госгарантии сумму неисполненных обязательств в рублях на основе официального курса рубля ЦБ.
В документе подчеркивается, что требования бенефициаров об исполнении госгарантий, содержащие положения о перечислении средств в иностранной валюте, удовлетворению не подлежат.
Как писали ранее «Ведомости», общая сумма внутреннего и внешнего государственного долга России за 2022 г. выросла до 22,8 трлн руб. с 20,9 трлн по итогам 2021 г. Расходы на его обслуживание за январь – декабрь 2022 г. составили 1,33 трлн руб., или около 4% от всех трат федерального бюджета. Согласно закону о федеральном бюджете на 2023–2025 гг., Минфин ожидал госдолг по итогам 2022 г. на уровне 23,4 трлн руб.