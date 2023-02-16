В ЦБ заявили о планах ввести ответственность топ-менеджеров банков за утечки данных

Согласно изменениям в законе «О персональных данных», вступившим в силу 1 сентября 2022 г., в случае утечки данных оператор обязан в течение 24 часов уведомить об этом Роскомнадзор, а в течение 72 часов — предоставить ведомству результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц. В настоящее время максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 000 руб. (ст. 13.11 КоАП РФ).