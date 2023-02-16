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Финансы

В ЦБ заявили о планах ввести ответственность топ-менеджеров банков за утечки данных

Ведомости

Центробанк России может ввести личную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за информационную безопасность, в случае утечки данных клиентов, сообщил заместитель председателя ЦБ Герман Зубарев.

«Топ-менеджеры банков, отвечающие за информационную безопасность, должны нести персональную ответственность за защиту информации клиентов. Нарушения и утечки будут наказываться вплоть до дисквалификации», – заявил он на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» (цит. по «Интерфаксу»).

По слова Зубарева, у регулятора есть квалифицированные требования к заместителям руководителей по безопасности. Так, если произойдет утечка информации и в результате расследования станет ясно, что организация нарушала требования информационной безопасности, то профильный зам перестанет соответствовать вышеупомянутым требованиям. Центробанк выпустит предписание о его замене.

В то же время Зубарев добавил, что такая инициатива пока находится в проекте.

В декабре 2022 г. министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что ведомство разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных пользователей, они могут составить до 3% от оборота организации. Максут Шадаев назвал ситуацию с утечкой персональных данных «серьезной» и «сложной».

Смягчающим обстоятельством для компаний станет возмещение ущерба двум третям пострадавшим от утечки. Также сумма штрафа может быть уменьшена, если организация продемонстрирует, что инвестировала дополнительные средства в инфраструктуру для обеспечения безопасности.

Согласно изменениям в законе «О персональных данных», вступившим в силу 1 сентября 2022 г., в случае утечки данных оператор обязан в течение 24 часов уведомить об этом Роскомнадзор, а в течение 72 часов — предоставить ведомству результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц. В настоящее время максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 000 руб. (ст. 13.11 КоАП РФ).

Ранее по теме: Минцифры подготовило законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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