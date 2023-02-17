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Финансы

В ЦБ заявили о запуске пилота по операциям с цифровым рублем с 1 апреля

Ведомости

С 1 апреля Центробанк России запустит пилот с 13 банками по операциям с цифровым рублем. Об этом рассказала первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

«Проект цифровой рубль мы планируем запустить в пилотную стадию с 1 апреля в начале с операциями — переводы между физическими лицами и платежи в торгово-сервисных предприятиях. Сразу обращу внимание, что пилот будет идти на реальных операциях и реальных клиентах, но ограниченном количестве операций и на ограниченном количестве клиентов с 13 банками, которые уже технически подтвердили свою готовность», – сообщила она (цит. по «Прайму»).

Скоробогатова в мае 2022 г. сообщила, что Центробанк принял решение перенести с 2024 г. на апрель 2023 г. тестирование цифрового рубля на реальных деньгах и клиентах. По ее словам, введение санкций подтолкнуло ЦБ пересмотреть сроки пилотирования и внедрения цифрового рубля, но решение было принято «добровольно и сознательно».

Ранее по теме: Тест платформы цифрового рубля с реальными деньгами начнется в 2023 году

В сентябре 2022 г. председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет активно продвигать использование цифрового рубля при осуществлении трансграничных расчетов. Она отмечала, что в эксперименте по внедрению цифрового рубля активно участвуют множество российских банков, а уже в следующем году регулятор приступит к «проведению отдельного вида операций в ограниченных размерах» для постепенного его введения в оборот.

Платформу для цифрового рубля создал ЦБ в декабре 2021 г. – он будет и ее оператором. Через платформу регулятор будет осуществлять эмиссию цифрового рубля, открывать кошельки клиентам (у каждого их будет два – для онлайн- и офлайн-расчетов) и банкам. Граждане и компании останутся клиентами банков, а последние станут посредниками: они будут открывать кошельки по запросу клиентов и проводить платежи через платформу ЦБ. Цифровой рубль будет доступен из мобильного приложения любого банка. Для офлайн-расчетов регулятор запустит второй цифровой кошелек – на мобильном устройстве.

Ранее по теме: ЦБ намерен продвигать цифровой рубль в международных расчетах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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