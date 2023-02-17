В ЦБ заявили о запуске пилота по операциям с цифровым рублем с 1 апреля
С 1 апреля Центробанк России запустит пилот с 13 банками по операциям с цифровым рублем. Об этом рассказала первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».
«Проект цифровой рубль мы планируем запустить в пилотную стадию с 1 апреля в начале с операциями — переводы между физическими лицами и платежи в торгово-сервисных предприятиях. Сразу обращу внимание, что пилот будет идти на реальных операциях и реальных клиентах, но ограниченном количестве операций и на ограниченном количестве клиентов с 13 банками, которые уже технически подтвердили свою готовность», – сообщила она (цит. по «Прайму»).
Скоробогатова в мае 2022 г. сообщила, что Центробанк принял решение перенести с 2024 г. на апрель 2023 г. тестирование цифрового рубля на реальных деньгах и клиентах. По ее словам, введение санкций подтолкнуло ЦБ пересмотреть сроки пилотирования и внедрения цифрового рубля, но решение было принято «добровольно и сознательно».
В сентябре 2022 г. председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет активно продвигать использование цифрового рубля при осуществлении трансграничных расчетов. Она отмечала, что в эксперименте по внедрению цифрового рубля активно участвуют множество российских банков, а уже в следующем году регулятор приступит к «проведению отдельного вида операций в ограниченных размерах» для постепенного его введения в оборот.
Платформу для цифрового рубля создал ЦБ в декабре 2021 г. – он будет и ее оператором. Через платформу регулятор будет осуществлять эмиссию цифрового рубля, открывать кошельки клиентам (у каждого их будет два – для онлайн- и офлайн-расчетов) и банкам. Граждане и компании останутся клиентами банков, а последние станут посредниками: они будут открывать кошельки по запросу клиентов и проводить платежи через платформу ЦБ. Цифровой рубль будет доступен из мобильного приложения любого банка. Для офлайн-расчетов регулятор запустит второй цифровой кошелек – на мобильном устройстве.