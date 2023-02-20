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Финансы

Число заемщиков МФО выросло более чем на 3 млн человек

Ведомости

В 2022 г. число россиян с действующими микрозаймами выросло на 3,1 млн (21,9%) до 17,3 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные СРО «МиР» (крупнейшее объединение на рынке МФО).

Как отмечает издание, темпы прироста показателя обогнали результаты пандемийного 2020 г. (9,5%), но оказались ниже, чем в 2021 г., когда база заемщиков МФО увеличилась на 47,3%, или на 4,6 млн человек. Совокупный портфель МФО по итогам IV квартала достиг 294,5 млрд руб. В годовом выражении его рост оказался меньше, чем в 2021 г. — 12,3% против 41,8% (до 262,3 млрд руб. в 2021 г.).

Объем займов физлиц в 2022 г. составил 608 млрд руб. Год от году выдачи выросли на 28,8%, однако в 2021 г. относительный прирост выдач был 76,6%, следует из данных СРО «МиР». Кроме того, в IV квартале объем займов упал на 8,8% относительного III квартала. РБК отмечает, что такая ситуация нетипична, поскольку перед Новым годом банки и МФО обычно, наоборот, наращивают выдачи.

Генеральный директор группы Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм») Андрей Клейменов пояснил, что в 2022 г. на замедление темпов роста рынка повлияли спецоперация на Украине, кредитные каникулы для мобилизованных, новый формат взаимодействия с бюро кредитных историй, а также подготовка рынка к законодательным ограничениям 2023 г. По его словам, эти факторы будут актуальны и в 2023 г.

1 января 2023 г. Банк России ограничил выдачу необеспеченных кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой (выше 80%). Для МФО лимит установлен на уровне 35% от всех потребительских кредитов и займов с лимитом кредитования. Также с 1 июля максимально допустимая ставка по займам снизится с 1 до 0,8% в день (292% годовых).

Банки и МФО начали ограничивать выдачи необеспеченных кредитов

Продуктовая линейка сократится, а конкуренция за заемщиков вырастет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных