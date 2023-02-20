Число заемщиков МФО выросло более чем на 3 млн человек
Как отмечает издание, темпы прироста показателя обогнали результаты пандемийного 2020 г. (9,5%), но оказались ниже, чем в 2021 г., когда база заемщиков МФО увеличилась на 47,3%, или на 4,6 млн человек. Совокупный портфель МФО по итогам IV квартала достиг 294,5 млрд руб. В годовом выражении его рост оказался меньше, чем в 2021 г. — 12,3% против 41,8% (до 262,3 млрд руб. в 2021 г.).
Объем займов физлиц в 2022 г. составил 608 млрд руб. Год от году выдачи выросли на 28,8%, однако в 2021 г. относительный прирост выдач был 76,6%, следует из данных СРО «МиР». Кроме того, в IV квартале объем займов упал на 8,8% относительного III квартала. РБК отмечает, что такая ситуация нетипична, поскольку перед Новым годом банки и МФО обычно, наоборот, наращивают выдачи.
Генеральный директор группы Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм») Андрей Клейменов пояснил, что в 2022 г. на замедление темпов роста рынка повлияли спецоперация на Украине, кредитные каникулы для мобилизованных, новый формат взаимодействия с бюро кредитных историй, а также подготовка рынка к законодательным ограничениям 2023 г. По его словам, эти факторы будут актуальны и в 2023 г.
1 января 2023 г. Банк России ограничил выдачу необеспеченных кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой (выше 80%). Для МФО лимит установлен на уровне 35% от всех потребительских кредитов и займов с лимитом кредитования. Также с 1 июля максимально допустимая ставка по займам снизится с 1 до 0,8% в день (292% годовых).