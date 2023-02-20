Число заемщиков МФО выросло более чем на 3 млн человек

Как отмечает издание, темпы прироста показателя обогнали результаты пандемийного 2020 г. (9,5%), но оказались ниже, чем в 2021 г., когда база заемщиков МФО увеличилась на 47,3%, или на 4,6 млн человек. Совокупный портфель МФО по итогам IV квартала достиг 294,5 млрд руб. В годовом выражении его рост оказался меньше, чем в 2021 г. — 12,3% против 41,8% (до 262,3 млрд руб. в 2021 г.).