Костин предложил рассмотреть вопрос выпуска облигаций дружественных стран

Мосбиржа с 12 сентября 2022 г. предоставила доступ к торгам акциями нерезидентам дружественных стран, а также нерезидентам недружественных стран, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. Они также могут совершать сделки репо/репо с ЦК с акциями и облигациями.