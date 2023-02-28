Костин предложил рассмотреть вопрос выпуска облигаций дружественных стран
России необходимо рассмотреть вопрос выпуска облигаций дружественных стран, заявил глава ВТБ Андрей Костин на форуме «Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики».
«Торговые профициты можно было бы размещать в реальные активы в странах-партнерах. Возможно, стоит предусмотреть более сложные механизмы. Например, организацию выпуска облигаций дружественных стран на российском внутреннем рынке», – отметил Костин (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, иностранное присутствие на финансовом рынке поможет частично решить проблему размещения торговых профицитов, создаст дополнительный источник «длинных» денег в экономике, а также улучшит денежно-кредитные условия, повысив объем доступной ликвидности.
Мосбиржа с 12 сентября 2022 г. предоставила доступ к торгам акциями нерезидентам дружественных стран, а также нерезидентам недружественных стран, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. Они также могут совершать сделки репо/репо с ЦК с акциями и облигациями.
5 марта 2022 г. правительство России утвердило список недружественных стран в ответ на западные санкции. В список вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония. Все они ввели санкции против России в связи с началом спецоперации на Украине.
К дружественным странам, в частности, относятся Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, Казахстан и Армения.