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Финансы

Костин предложил рассмотреть вопрос выпуска облигаций дружественных стран

Ведомости

России необходимо рассмотреть вопрос выпуска облигаций дружественных стран, заявил глава ВТБ Андрей Костин на форуме «Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики».

«Торговые профициты можно было бы размещать в реальные активы в странах-партнерах. Возможно, стоит предусмотреть более сложные механизмы. Например, организацию выпуска облигаций дружественных стран на российском внутреннем рынке», – отметил Костин (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, иностранное присутствие на финансовом рынке поможет частично решить проблему размещения торговых профицитов, создаст дополнительный источник «длинных» денег в экономике, а также улучшит денежно-кредитные условия, повысив объем доступной ликвидности.

Мосбиржа с 12 сентября 2022 г. предоставила доступ к торгам акциями нерезидентам дружественных стран, а также нерезидентам недружественных стран, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. Они также могут совершать сделки репо/репо с ЦК с акциями и облигациями.

5 марта 2022 г. правительство России утвердило список недружественных стран в ответ на западные санкции. В список вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония. Все они ввели санкции против России в связи с началом спецоперации на Украине.

К дружественным странам, в частности, относятся Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, Казахстан и Армения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных