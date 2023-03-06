Комитет Госдумы одобрил законопроект о цифровом рубле
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о внедрении цифрового рубля. Об этом сообщает ТАСС.
Авторами законопроекта является группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым и группа сенаторов, включая Андрея Клишаса и Николая Журавлева. Документ был внесен в Госдуму 29 декабря 2022 г. В случае принятия основные нормы закона вступят в силу с 1 апреля 2023 г.
Законопроект закрепляет понятия «платформа цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)», «участник платформы цифрового рубля» и «пользователь платформы цифрового рубля». Предполагается также дополнить перечень субъектов национальной платежной системы оператором платформы цифрового рубля. Им станет Банк России.
Кроме того, законопроект устанавливает правила организации платформы, порядок открытия, ведения и закрытия кошелька, а также доступа к платформе.
Вместе с основным законом в Госдуму внесли проект поправок в том числе в закон о банках и банковской деятельности. Также планируется внести изменения в Гражданский кодекс, которые вводят положения о цифровом кошельке и нормы, определяющие содержание договора цифрового счета или кошелька, порядок и особенности его заключения, а также порядок проведения расчетов цифровыми рублями.