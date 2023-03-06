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Финансы

Комитет Госдумы одобрил законопроект о цифровом рубле

Ведомости

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о внедрении цифрового рубля. Об этом сообщает ТАСС. 

Авторами законопроекта является группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым и группа сенаторов, включая Андрея Клишаса и Николая Журавлева. Документ был внесен в Госдуму 29 декабря 2022 г. В случае принятия основные нормы закона вступят в силу с 1 апреля 2023 г.

Законопроект закрепляет понятия «платформа цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)», «участник платформы цифрового рубля» и «пользователь платформы цифрового рубля». Предполагается также дополнить перечень субъектов национальной платежной системы оператором платформы цифрового рубля. Им станет Банк России.

Кроме того, законопроект устанавливает правила организации платформы, порядок открытия, ведения и закрытия кошелька, а также доступа к платформе.

Вместе с основным законом в Госдуму внесли проект поправок в том числе в закон о банках и банковской деятельности. Также планируется внести изменения в Гражданский кодекс, которые вводят положения о цифровом кошельке и нормы, определяющие содержание договора цифрового счета или кошелька, порядок и особенности его заключения, а также порядок проведения расчетов цифровыми рублями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных