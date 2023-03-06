Комитет Госдумы одобрил законопроект о цифровом рубле

Вместе с основным законом в Госдуму внесли проект поправок в том числе в закон о банках и банковской деятельности. Также планируется внести изменения в Гражданский кодекс, которые вводят положения о цифровом кошельке и нормы, определяющие содержание договора цифрового счета или кошелька, порядок и особенности его заключения, а также порядок проведения расчетов цифровыми рублями.