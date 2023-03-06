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ЦБ учредит оператора автоматизированной информационной системы страхования

Ведомости

Банк России создаст оператора автоматизированной информационной системы (АИС) страхования, сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России принял решение о создании АО «Национальная страховая информационная система» (АО «НСИС»)... В соответствии с законом 100% акций АО «НСИС» будет принадлежать Банку России», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в АИС страхования будут храниться сведения по договорам автострахования и страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Объединение разных баз данных в одну экосистему позволит повысить актуальность сведений и их качество и получить полную картину о застрахованном лице или объекте.

ЦБ при этом установит единые требования к качеству и защите данных, передаваемых в систему, а также обеспечит поддержание единого стандарта ее формирования. У страховщиков будет равный доступ к платформе, отмечал регулятор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных