ЦБ учредит оператора автоматизированной информационной системы страхования
Банк России создаст оператора автоматизированной информационной системы (АИС) страхования, сообщила пресс-служба регулятора.
«Банк России принял решение о создании АО «Национальная страховая информационная система» (АО «НСИС»)... В соответствии с законом 100% акций АО «НСИС» будет принадлежать Банку России», – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в АИС страхования будут храниться сведения по договорам автострахования и страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Объединение разных баз данных в одну экосистему позволит повысить актуальность сведений и их качество и получить полную картину о застрахованном лице или объекте.
ЦБ при этом установит единые требования к качеству и защите данных, передаваемых в систему, а также обеспечит поддержание единого стандарта ее формирования. У страховщиков будет равный доступ к платформе, отмечал регулятор.