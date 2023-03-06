ЦБ учредит оператора автоматизированной информационной системы страхования

Как сообщалось ранее, в АИС страхования будут храниться сведения по договорам автострахования и страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Объединение разных баз данных в одну экосистему позволит повысить актуальность сведений и их качество и получить полную картину о застрахованном лице или объекте.