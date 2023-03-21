ЦБ обязал брокеров предупреждать о рисках блокировки бумаг дружественных стран
С 1 апреля меняются правила покупки неквалифицированными инвесторами ценных бумаг дружественных эмитентов, если они учитываются в недружественном депозитарии, сообщила пресс-служба Центробанка России.
«Брокер вправе исполнить поручение клиента только в случае, если уведомил клиента о возможной дальнейшей блокировке таких ценных бумаг. Брокер может либо перед каждой сделкой направлять сообщение клиенту с помощью push-уведомлений, либо однократно проинформировать его о правилах покупки и получить согласие на принятие риска», – говорится в сообщении регулятора.
В пресс-службе Банка России добавили, что с 21 марта приостанавливается допуск к организованным торгам «СПБ Биржи» новых иностранных ценных бумаг, разрешенных для «неквалов», если они учитываются в недружественном депозитарии.
С 1 октября 2022 г. ЦБ ограничил продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Об этом регулятор предупредил 6 сентября. Уточнялось, что с 1 октября брокеры перестанут выполнять поручения неквалифицированных инвесторов по покупке акций организаций из недружественных стран. Ограничения будет действовать при условии, что доля таких бумаг в портфеле инвестора превышает 15%. В Банке России отметили, что решение принято для того, чтобы оградить инвесторов от рисков, связанных с возможной блокировкой активов недружественными странами.