ЦБ обязал брокеров предупреждать о рисках блокировки бумаг дружественных стран

С 1 октября 2022 г. ЦБ ограничил продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Об этом регулятор предупредил 6 сентября. Уточнялось, что с 1 октября брокеры перестанут выполнять поручения неквалифицированных инвесторов по покупке акций организаций из недружественных стран. Ограничения будет действовать при условии, что доля таких бумаг в портфеле инвестора превышает 15%. В Банке России отметили, что решение принято для того, чтобы оградить инвесторов от рисков, связанных с возможной блокировкой активов недружественными странами.