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Финансы

ЦБ обязал брокеров предупреждать о рисках блокировки бумаг дружественных стран

Ведомости

С 1 апреля меняются правила покупки неквалифицированными инвесторами ценных бумаг дружественных эмитентов, если они учитываются в недружественном депозитарии, сообщила пресс-служба Центробанка России.

«Брокер вправе исполнить поручение клиента только в случае, если уведомил клиента о возможной дальнейшей блокировке таких ценных бумаг. Брокер может либо перед каждой сделкой направлять сообщение клиенту с помощью push-уведомлений, либо однократно проинформировать его о правилах покупки и получить согласие на принятие риска», – говорится в сообщении регулятора.

В пресс-службе Банка России добавили, что с 21 марта приостанавливается допуск к организованным торгам «СПБ Биржи» новых иностранных ценных бумаг, разрешенных для «неквалов», если они учитываются в недружественном депозитарии.

С 1 октября 2022 г. ЦБ ограничил продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Об этом регулятор предупредил 6 сентября. Уточнялось, что с 1 октября брокеры перестанут выполнять поручения неквалифицированных инвесторов по покупке акций организаций из недружественных стран. Ограничения будет действовать при условии, что доля таких бумаг в портфеле инвестора превышает 15%. В Банке России отметили, что решение принято для того, чтобы оградить инвесторов от рисков, связанных с возможной блокировкой активов недружественными странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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