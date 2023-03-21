Российский посол заявил об отсутствии ответа от Шри-Ланки по использованию карт «Мир»
От Шри-Ланки не поступало ответа по поводу организации использования карт российской платежной системы «Мир», поскольку страна опасается вторичных санкций со стороны США, заявил посол РФ в Шри-Ланке и на Мальдивах Леван Джагарян в эфире телеканала «Россия-24». При этом он отметил интерес Шри-Ланки и Мальдив к российской платежной системе.
«Я поднимал этот вопрос [по поводу использования карт "Мир"] в беседах в министерстве иностранных дел, причем не только в Шри-Ланке, но и Мальдивах, где я являюсь послом по совместительству. И конечно, интерес есть к нашей платежной системе. Однако какого-то четкого, внятного ответа мы от ланкийских [относящихся к Шри-Ланке] партнеров до сих пор не получили. Ну и причина, как мне кажется, заключается в том, что здесь опасаются вторичных санкций со стороны американцев. И я думаю, что это вполне можно понять», – сказал он.
Ранее посол Шри-Ланки в Москве Джанита Абейвикрема Лиянаге сообщила, что возможность использования карт «Мир» в республике прорабатывается Центральным банком страны. Она подтвердила, что направила запрос в ЦБ страны с просьбой еще раз рассмотреть возможность использования карт «Мир».
Осенью прошлого года ЦБ Шри-Ланки не разрешил использовать карты российской платежной системы «Мир» в республике на фоне санкций США. Причем весной 2022 г. власти Шри-Ланки заявили о своих планах признать карты российской платежной системы «Мир». Тогда Джанита Абейвикрема Лиянаге заявила, что власти Шри-Ланки уже работают над тем, чтобы карты «Мир» вошли в число тех карт, которые можно использовать по прибытии в республику.