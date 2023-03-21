Российский посол заявил об отсутствии ответа от Шри-Ланки по использованию карт «Мир»

«Я поднимал этот вопрос [по поводу использования карт "Мир"] в беседах в министерстве иностранных дел, причем не только в Шри-Ланке, но и Мальдивах, где я являюсь послом по совместительству. И конечно, интерес есть к нашей платежной системе. Однако какого-то четкого, внятного ответа мы от ланкийских [относящихся к Шри-Ланке] партнеров до сих пор не получили. Ну и причина, как мне кажется, заключается в том, что здесь опасаются вторичных санкций со стороны американцев. И я думаю, что это вполне можно понять», – сказал он.