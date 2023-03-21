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Российский посол заявил об отсутствии ответа от Шри-Ланки по использованию карт «Мир»

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От Шри-Ланки не поступало ответа по поводу организации использования карт российской платежной системы «Мир», поскольку страна опасается вторичных санкций со стороны США, заявил посол РФ в Шри-Ланке и на Мальдивах Леван Джагарян в эфире телеканала «Россия-24». При этом он отметил интерес Шри-Ланки и Мальдив к российской платежной системе.

«Я поднимал этот вопрос [по поводу использования карт "Мир"] в беседах в министерстве иностранных дел, причем не только в Шри-Ланке, но и Мальдивах, где я являюсь послом по совместительству. И конечно, интерес есть к нашей платежной системе. Однако какого-то четкого, внятного ответа мы от ланкийских [относящихся к Шри-Ланке] партнеров до сих пор не получили. Ну и причина, как мне кажется, заключается в том, что здесь опасаются вторичных санкций со стороны американцев. И я думаю, что это вполне можно понять», – сказал он.

Ранее посол Шри-Ланки в Москве Джанита Абейвикрема Лиянаге сообщила, что возможность использования карт «Мир» в республике прорабатывается Центральным банком страны. Она подтвердила, что направила запрос в ЦБ страны с просьбой еще раз рассмотреть возможность использования карт «Мир».

Осенью прошлого года ЦБ Шри-Ланки не разрешил использовать карты российской платежной системы «Мир» в республике на фоне санкций США. Причем весной 2022 г. власти Шри-Ланки заявили о своих планах признать карты российской платежной системы «Мир». Тогда Джанита Абейвикрема Лиянаге заявила, что власти Шри-Ланки уже работают над тем, чтобы карты «Мир» вошли в число тех карт, которые можно использовать по прибытии в республику.

Ранее по теме: СМИ: банки Кубы начали принимать карты «Мир»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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