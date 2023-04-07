BitRiver: Россия вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют

В BitRiver отметили замедление развития американского рынка на фоне удорожания электроэнергии, сокращения доходности майнинга и отмены налоговых льгот. Как обратил внимание гендиректор BitRiver Игорь Рунец, большая часть оборудования для майнинга в США покупалась в кредит, из-за чего многие слишком закредитованные компании обанкротились или находятся в процессе банкротства. Эксперты также напомнили о не определенном до сих пор статусе криптовалюты в США и спорах вокруг его влияния на экологию.