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BitRiver: Россия вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют

Ведомости

Россия впервые поднялась на второе место в мире по объему электрических мощностей (1 ГВт), задействованных в добыче криптовалют, обогнав Казахстан, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные крупнейшего оператора центров обработки данных в Евразии BitRiver.

На первом месте по-прежнему США (3–4 ГВт), а на третьем – страны Персидского залива (700 МВт). В топ по майнинговым мощностям также входят Канада (400 МВт), Малайзия (300 МВт) и Аргентина (135 МВт). Казахстан, ранее занимавший вторую строчку в списке, опустился на девятую позицию из-за декабрьских поправок, которые  ввели лицензирование майнинга ради его большего вовлечения в экономику страны.

По оценке опрошенных изданием экспертов, рост майнинговых мощностей в РФ объясняется благоприятными условиями в ряде регионов: наиболее выгодными ценами на электроэнергию и достаточно холодным климатом, снижающим издержки на охлаждение оборудования. В таким регионам относятся, например, Иркутская и Свердловская области, а также Красноярский край, отметила директор по маркетингу EMCD Алиса Цуканова.

При этом сдерживающими факторами для развития отрасли в России остаются внесенный в Госдуму в ноябре 2022 г. законопроект о регулировании майнинга (не прошел ни одного чтения) и связанная с ним неопределенность, а также внешнеполитические риски.

В BitRiver отметили замедление развития американского рынка на фоне удорожания электроэнергии, сокращения доходности майнинга и отмены налоговых льгот. Как обратил внимание гендиректор BitRiver Игорь Рунец, большая часть оборудования для майнинга в США покупалась в кредит, из-за чего многие слишком закредитованные компании обанкротились или находятся в процессе банкротства. Эксперты также напомнили о не определенном до сих пор статусе криптовалюты в США и спорах вокруг его влияния на экологию.

Ранее по теме: Эксперты оценили в 15% долю России на рынке майнинга

Ранее в феврале Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) по просьбе «Ведомостей» провела опрос 20 организаций, занимающихся майнингом, хостингом и дистрибуцией, выяснив, что российские майнинговые компании в совокупности используют примерно 800 000 интегральных схем специального назначения (ASIC, машины для майнинга биткойна), мощность которых превышает 2,5 ГВт.

800 000 ASIC – это примерно 15% мирового хешрейта (общая вычислительная мощность сети для майнинга биткойна), отмечали тогда в РАКИБ. По подсчетам ассоциации, больше половины мощностей (59%, или 470 000 шт.) расположены в Иркутской области. Далее с большим отрывом идут регионы Северо-Западного (54 000) и Северо-Кавказского (50 000) федеральных округов (6,75 и 6,25% соответственно). В 2022 г. количество машин на территории России увеличилось примерно на 60% по сравнению с 2021 г. (тогда их было около 500 000).

По прогнозу РАКИБ, в следующие два года количество майнинговых устройств превысит 1,5 млн ASIC, а потребление увеличится до 5 ГВт мощности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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