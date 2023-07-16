Банк «Интеза» введет комиссию за внесение на счет долларов и евро наличными
Банк «Интеза» сообщил об изменении тарифов по обслуживанию счетов физических лиц в рублях и иностранной валюте. В частности, с 1 августа банк начнет взимать комиссию за внесение на счет наличных долларов и евро, сообщается на сайте кредитной организации.
При внесении валюты на сумму до 100 000 долларов или евро будет взиматься 5% от суммы, при внесении большего количества наличных – 10%, уточнили в банке.
В октябре прошлого года «Интеза» приостановил валютные переводы клиентов без открытия счета и через интернет-банк из-за задержек исходящих платежей, их возврата и блокировки банками-корреспондентами. Банк указал, что задержки исходящих платежей, их возвраты или блокировки банками находятся вне его контроля и ответственности.
«Интеза» уведомил, что риск невозможности осуществления банком платежа в евро «чрезвычайно велик». В том же месяце банк ухудшил условия по валютным переводам: с 21 октября транзакции в евро на счета в других банках стали облагаться комиссией 10% при минимальной сумме 300 евро.