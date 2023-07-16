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Финансы

Банк «Интеза» введет комиссию за внесение на счет долларов и евро наличными

Ведомости

Банк «Интеза» сообщил об изменении тарифов по обслуживанию счетов физических лиц в рублях и иностранной валюте. В частности, с 1 августа банк начнет взимать комиссию за внесение на счет наличных долларов и евро, сообщается на сайте кредитной организации. 

При внесении валюты на сумму до 100 000 долларов или евро будет взиматься 5% от суммы, при внесении большего количества наличных – 10%, уточнили в банке.

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В октябре прошлого года «Интеза» приостановил валютные переводы клиентов без открытия счета и через интернет-банк из-за задержек исходящих платежей, их возврата и блокировки банками-корреспондентами. Банк указал, что задержки исходящих платежей, их возвраты или блокировки банками находятся вне его контроля и ответственности.

«Интеза» уведомил, что риск невозможности осуществления банком платежа в евро «чрезвычайно велик». В том же месяце банк ухудшил условия по валютным переводам:  с 21 октября транзакции в евро на счета в других банках стали облагаться комиссией 10% при минимальной сумме 300 евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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