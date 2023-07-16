Банк «Интеза» введет комиссию за внесение на счет долларов и евро наличными

В октябре прошлого года «Интеза» приостановил валютные переводы клиентов без открытия счета и через интернет-банк из-за задержек исходящих платежей, их возврата и блокировки банками-корреспондентами. Банк указал, что задержки исходящих платежей, их возвраты или блокировки банками находятся вне его контроля и ответственности.