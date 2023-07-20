Госдума приняла закон о передаче Счетной палате данных об акционерных обществах
Государственная дума приняла законопроект, который предлагает обязать Центробанк передавать Счетной палате по ее запросу данные, полученные от акционерных обществ. Это следует из думской электронной базы.
Речь идет о поправках, которые предлагается внести в законы «О рынке ценных бумаг», «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и «Об акционерных обществах».
В пояснительной записке говорится, что Счетной палате информация необходима для внешнего государственного аудита в отношении хозяйственных товариществ и обществ с участием госкорпораций, госкомпаний и др. Эти данные нужны ведомству для планирования и подготовки контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отношении госкомпаний, госкорпораций и их организаций, подчеркивают авторы законопроекта. Непредоставление же ЦБ таких данных «существенно ограничивает возможности планирования и проведения таких проверок».
Сейчас АО обязаны раскрывать информацию, связанную с выпуском ценных бумаг, о совершенных сделках и др. При этом с 2018 г. в законодательство вводились изменения, разрешающие отдельным эмитентам не раскрывать или частично не раскрывать такие данные, отмечали авторы инициативы. Если же эмитент решает не раскрывать информацию, он все равно обязан передать ее ЦБ, который и становится в результате единственным держателем полной корпоративной информации.
Законопроект был внесен 5 июня группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым и сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Николаем Журавлевым. В первом чтении он был принят 11 июля.