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Финансы

ФРС США запустила систему мгновенных платежей FedNow

Ведомости

Федеральная резервная система США официально запустила свою систему мгновенных платежей FedNow в режиме реального времени. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«ФРС создала сервис FedNow, чтобы в ближайшие годы ежедневные платежи были быстрее и удобнее», – цитирует пресс-служба председателя резервной системы Джерома Пауэлла.

По мере того, как все больше банков будут использовать этот новый инструмент, преимущества для частных лиц и компаний будут расширяться. Первые смогут незамедлительно получать зарплату, а вторые – мгновенный доступ к средствам после оплаты счета без задержек при обработке, пояснил глава ведомства.

ФРС уточняет, что в настоящее время сервисом уже пользуются 35 банков и кредитных союзов, а также Бюро фискальной службы Минфина США. В будущем ФРС хочет сотрудничать с более чем 9000 банками и кредитными союзами по всей стране, чтобы сделать сервис более доступным. У ФРС есть и другие платежные сервисы, такие как Fedwire и FedACH.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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