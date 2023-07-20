ФРС США запустила систему мгновенных платежей FedNow

ФРС уточняет, что в настоящее время сервисом уже пользуются 35 банков и кредитных союзов, а также Бюро фискальной службы Минфина США. В будущем ФРС хочет сотрудничать с более чем 9000 банками и кредитными союзами по всей стране, чтобы сделать сервис более доступным. У ФРС есть и другие платежные сервисы, такие как Fedwire и FedACH.