ФРС США запустила систему мгновенных платежей FedNow
Федеральная резервная система США официально запустила свою систему мгновенных платежей FedNow в режиме реального времени. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
«ФРС создала сервис FedNow, чтобы в ближайшие годы ежедневные платежи были быстрее и удобнее», – цитирует пресс-служба председателя резервной системы Джерома Пауэлла.
По мере того, как все больше банков будут использовать этот новый инструмент, преимущества для частных лиц и компаний будут расширяться. Первые смогут незамедлительно получать зарплату, а вторые – мгновенный доступ к средствам после оплаты счета без задержек при обработке, пояснил глава ведомства.
ФРС уточняет, что в настоящее время сервисом уже пользуются 35 банков и кредитных союзов, а также Бюро фискальной службы Минфина США. В будущем ФРС хочет сотрудничать с более чем 9000 банками и кредитными союзами по всей стране, чтобы сделать сервис более доступным. У ФРС есть и другие платежные сервисы, такие как Fedwire и FedACH.