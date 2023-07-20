«Локо банк» объявил о завершении долларовых операций после введения санкций США
«Локо банк» перестанет проводить операции в американских долларах с 18 октября после введения против организации санкций США. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка пишет ТАСС.
«Ограничительные меры США в отношении Локо-банка коснулись расчетов в долларах. Локо-банк завершит все операции в долларах до 18 октября 2023 г.», – сообщили в представительстве.
Банк продолжит свою операционную деятельность и будет выполнять взятые на себя обязательства, отметили в пресс-службе. Также в банке уточнили, что ограничения США не влияют на работу организации в России.
20 июля Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло в свой санкционный список ряд кредитных организаций из России. В частности, в ограничительном реестре оказались банки «Тинькофф», «Солидарность», «Локо банк», «Петербургский социальный коммерческий банк», «Юнистрим».
Помимо этого США ввели санкции против ряда научных центров и исследовательских институтов, машиностроительного завода «Арсенал», Климовского патронного завода, Завода им. Свердлова, конструкторского бюро «Факел» и др. Под ограничения попали бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин, врио губернатора Смоленской области Василий Анохин, гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин, глава «Алросы» Павел Маринычев и др.