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Финансы

«Локо банк» объявил о завершении долларовых операций после введения санкций США

Ведомости

«Локо банк» перестанет проводить операции в американских долларах с 18 октября после введения против организации санкций США. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка пишет ТАСС.

«Ограничительные меры США в отношении Локо-банка коснулись расчетов в долларах. Локо-банк завершит все операции в долларах до 18 октября 2023 г.», – сообщили в представительстве.

Банк продолжит свою операционную деятельность и будет выполнять взятые на себя обязательства, отметили в пресс-службе. Также в банке уточнили, что ограничения США не влияют на работу организации в России.

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20 июля Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло в свой санкционный список ряд кредитных организаций из России. В частности, в ограничительном реестре оказались банки «Тинькофф», «Солидарность», «Локо банк», «Петербургский социальный коммерческий банк», «Юнистрим».

Помимо этого США ввели санкции против ряда научных центров и исследовательских институтов, машиностроительного завода «Арсенал», Климовского патронного завода, Завода им. Свердлова, конструкторского бюро «Факел» и др. Под ограничения попали бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин, врио губернатора Смоленской области Василий Анохин, гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин, глава «Алросы» Павел Маринычев и др.

Также сегодня санкции ввели Евросоюз и Канада. Канадские власти распространили свои ограничения на «Большую четверку» российских операторов – «Билайн», «Мегафон», Tele2 и МТС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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