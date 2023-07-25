Госдума поддержала увеличение лимита переводов между своими счетами до 30 млн рублей
Государственная дума во втором чтении приняла законопроект, который позволяет физлицам переводить до 30 млн руб. в месяц между своими счетами в разных банках без комиссии. Об этом сообщили в нижней палате парламента.
Поправки вносятся в закон «О банках и банковской деятельности». Согласно документу, предельная сумма бесплатных переводов составит 30 млн руб. в месяц. Банки не смогут ограничивать количество переводов.
В Центробанке пояснили, что новое правило распространяется на переводы по номеру счета через мобильные приложения или личный кабинет, а также на переводы по номеру через Систему быстрых платежей (СБП). Эта мера не касается переводов через отделения банков и по номеру карт. В первом случае в ЦБ объяснили это затратами кредитной организации на операции, во втором – невозможностью определить получателя средств.
В ЦБ полагают, что поправки будут способствовать развитию конкуренции и улучшению качества банковских продуктов. Бесплатные переводы между счетами по новому лимиту заработают через девять месяцев.
Помимо этого законопроект обязывает банки бесплатно сообщать клиентам об окончании срока вклада не позднее чем за пять дней до его истечения. Эти поправки вступят в силу через шесть месяцев.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что у людей есть право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению и должна быть возможность без каких‑либо финансовых препятствий забрать или перевести эти деньги. Законопроект был внесен в Госдуму в июле 2022 г.