Госдума поддержала увеличение лимита переводов между своими счетами до 30 млн рублей

В Центробанке пояснили, что новое правило распространяется на переводы по номеру счета через мобильные приложения или личный кабинет, а также на переводы по номеру через Систему быстрых платежей (СБП). Эта мера не касается переводов через отделения банков и по номеру карт. В первом случае в ЦБ объяснили это затратами кредитной организации на операции, во втором – невозможностью определить получателя средств.