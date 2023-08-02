Курс евро превысил 102 рубля
Курс евро превысил 102 руб. впервые с 22 июля 2023 г., следует из данных торгов на Мосбирже.
По состоянию на 12:04 мск европейская валюта торговалась на уровне 102 руб (+0,84%).
В то же время доллар по состоянию на 12:00 торговался на уровне 92,98 руб. (+0,56%).
Рубль слабеет к основным иностранным валютам начиная с конца июня. Министр финансов Антон Силуанов рассказывал, что ослабление связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами.
По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.