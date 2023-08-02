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Финансы

Курс доллара превысил 93 рубля

Ведомости

Курс доллара превысил 93 руб. впервые с 6 июля 2023 г., следует из данных торгов на Мосбирже. 

На открытии торгов доллар находился на уровне 91,695 руб. К 12:07 мск доллар приблизился к 93 руб. – достиг 92,9625 руб. По состоянию на 12:59 американская валюта превысила значение в 93 руб. и торговалась на уровне 93,0625 руб. (+0,79%). 

В то же время рост продолжил и курс евро, который в ходе торгов превысил 102 руб. впервые с 20 июля. К 12:07 мск евро достиг пика в 102,1075 руб., после чего перешел к снижению. По состоянию на 12:48 мск европейская валюта опустилась до 101,7475 руб. 

По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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