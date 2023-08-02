Курс доллара превысил 93 рубля

В то же время рост продолжил и курс евро, который в ходе торгов превысил 102 руб. впервые с 20 июля. К 12:07 мск евро достиг пика в 102,1075 руб., после чего перешел к снижению. По состоянию на 12:48 мск европейская валюта опустилась до 101,7475 руб.