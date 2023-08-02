Курс евро поднялся выше 103 рублей впервые с марта 2022 года
Евро превысил 103 руб. на Московской бирже впервые с 28 марта 2022 г. Это следует из данных площадки.
По состоянию на 17:54 мск европейская валюта достигла ровно 103 руб. Доллар в то же время составлял 94,28 руб., китайский юань – 13,06 руб.
Ранее прошлогодние значения преодолела американская валюта, – она превысила 94 руб. впервые с марта 2022 г. Юань обновил значения апреля прошлого года и днем торговался на уровне 13,012 руб.
Ослабление рубля продолжается с конца июня. Как пояснял министр финансов Антон Силуанов, падение связано не с продажей бизнеса иностранцами, а с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее.
Аналитики рассказывали «Ведомостям», что слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.