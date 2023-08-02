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Финансы

Курс евро поднялся выше 103 рублей впервые с марта 2022 года

Ведомости

Евро превысил 103 руб. на Московской бирже впервые с 28 марта 2022 г. Это следует из данных площадки.

По состоянию на 17:54 мск европейская валюта достигла ровно 103 руб. Доллар в то же время составлял 94,28 руб., китайский юань – 13,06 руб.

Ранее прошлогодние значения преодолела американская валюта, – она превысила 94 руб. впервые с марта 2022 г. Юань обновил значения апреля прошлого года и днем торговался на уровне 13,012 руб.

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Ослабление рубля продолжается с конца июня. Как пояснял министр финансов Антон Силуанов, падение связано не с продажей бизнеса иностранцами, а с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее.

Аналитики рассказывали «Ведомостям», что слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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