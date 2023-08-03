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Финансы

Qiwi опровергла массовую блокировку счетов пользователей

Ведомости

Группа Qiwi опровергла беспричинную блокировку кошельков и счетов пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Информационные вбросы о массовой и беспричинной блокировке Qiwi-кошельков не соответствуют действительности», – рассказали в компании.

3 августа клиенты Qiwi сообщили о блокировках своих кошельков и счетов. В комментариях на странице во «ВКонтакте» компания объясняет пользователям, что «работает в соответствии с законодательством РФ и требованиям Банка России».

26 июля в Qiwi сообщили, что временно ограничили физлицам вывод средств на банковские счета с кошельков, а также снятие наличных. По заявлению группы, ограничения были введены по требованию ЦБ после проверки «Киви банка»: регулятор выявил недочеты в отчетности и ведении документации.

Как поясняли опрошенные «Ведомостями» эксперты, ситуация для группы не является катастрофической, однако может привести к существенным потерям, если все затянется. Старший юрист Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов заявлял, что претензии, приводящие к ограничению объемов операций, обычно связаны с вопросами ЦБ к риск-менеджменту в области противодействия отмыванию денежных средств. Эта мера является «профилактикой» против отмывочных практик, поскольку существенно усложняет их, уточнял эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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