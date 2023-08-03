Qiwi опровергла массовую блокировку счетов пользователей

Как поясняли опрошенные «Ведомостями» эксперты, ситуация для группы не является катастрофической, однако может привести к существенным потерям, если все затянется. Старший юрист Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов заявлял, что претензии, приводящие к ограничению объемов операций, обычно связаны с вопросами ЦБ к риск-менеджменту в области противодействия отмыванию денежных средств. Эта мера является «профилактикой» против отмывочных практик, поскольку существенно усложняет их, уточнял эксперт.