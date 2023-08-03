Qiwi опровергла массовую блокировку счетов пользователей
Группа Qiwi опровергла беспричинную блокировку кошельков и счетов пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Информационные вбросы о массовой и беспричинной блокировке Qiwi-кошельков не соответствуют действительности», – рассказали в компании.
3 августа клиенты Qiwi сообщили о блокировках своих кошельков и счетов. В комментариях на странице во «ВКонтакте» компания объясняет пользователям, что «работает в соответствии с законодательством РФ и требованиям Банка России».
26 июля в Qiwi сообщили, что временно ограничили физлицам вывод средств на банковские счета с кошельков, а также снятие наличных. По заявлению группы, ограничения были введены по требованию ЦБ после проверки «Киви банка»: регулятор выявил недочеты в отчетности и ведении документации.
Как поясняли опрошенные «Ведомостями» эксперты, ситуация для группы не является катастрофической, однако может привести к существенным потерям, если все затянется. Старший юрист Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов заявлял, что претензии, приводящие к ограничению объемов операций, обычно связаны с вопросами ЦБ к риск-менеджменту в области противодействия отмыванию денежных средств. Эта мера является «профилактикой» против отмывочных практик, поскольку существенно усложняет их, уточнял эксперт.