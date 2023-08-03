Международные резервы России снизились за неделю на $1,9 млрд
Объем международных резервов России сократился за неделю на $1,9 млрд (0,3%) до $594 млрд по состоянию на 28 июля, сообщил Центробанк.
Такая динамика обусловлена «отрицательной переоценкой, а также операциями, проводимыми в рамках бюджетного правила».
Пик объема международных резервов в этом году пришелся на начало февраля – $597 млрд. К началу марта резервы сократились (до $574,2 млрд), а затем к 1 мая выросли до $595,7 млрд. За май резервы снизились до $584,1 млрд, а за июнь – до $582,4 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также заморозили российские активы за рубежом. 3 июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что сумма замороженных российских активов в ЕС после начала военной операции на Украине составляет 207 млрд евро.