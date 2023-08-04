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Финансы

Путин подписал закон об эксперименте с исламским банкингом в ряде регионов России

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по внедрению исламского банкинга, следует из официального портала правовой информации. Правовой режим будет действовать в Татарстане, Чечне, Дагестане и Башкирии.

Под исламским банкингом подразумевается ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, под запретом находятся выплаты процентов и производные от них процентные сделки, запрещается финансирование определенных секторов экономики (алкогольной и табачной продукции, оружия, боеприпасов, производства свинины) и др.

Эксперимент будет длиться два года – с 1 сентября 2023 г. по 1 сентября 2025 г. Он может быть продлен и распространен на другие регионы по согласованию правительства с Банком России.

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В мае 2021 г. сообщалось о создании при комитете Госдумы по финансовому рынку рабочей группы по исламским финансам, которая должна была представить точечные изменения в законы для дальнейшего привлечения финансов из ОАЭ и других исламских стран.

Аналитики говорили «Ведомостям», что исламские финансовые инструменты обладают преимуществом в первую очередь в глазах религиозных мусульман, считающих своей обязанностью воздерживаться от «недозволенных» форм вложения денег.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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