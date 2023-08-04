Путин подписал закон об эксперименте с исламским банкингом в ряде регионов России
Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по внедрению исламского банкинга, следует из официального портала правовой информации. Правовой режим будет действовать в Татарстане, Чечне, Дагестане и Башкирии.
Под исламским банкингом подразумевается ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, под запретом находятся выплаты процентов и производные от них процентные сделки, запрещается финансирование определенных секторов экономики (алкогольной и табачной продукции, оружия, боеприпасов, производства свинины) и др.
Эксперимент будет длиться два года – с 1 сентября 2023 г. по 1 сентября 2025 г. Он может быть продлен и распространен на другие регионы по согласованию правительства с Банком России.
В мае 2021 г. сообщалось о создании при комитете Госдумы по финансовому рынку рабочей группы по исламским финансам, которая должна была представить точечные изменения в законы для дальнейшего привлечения финансов из ОАЭ и других исламских стран.
Аналитики говорили «Ведомостям», что исламские финансовые инструменты обладают преимуществом в первую очередь в глазах религиозных мусульман, считающих своей обязанностью воздерживаться от «недозволенных» форм вложения денег.