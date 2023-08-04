Путин разрешил переводить между своими счетами до 30 млн рублей без комиссии
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому физлица могут переводить до 30 млн руб. в месяц между своими счетами в разных банках без комиссии. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Согласно закону, переводы со счетов физлиц на счета, открытые в финансовых платформах, также будут без комиссии. Однако переводы с карты на карту и переводы при личном посещении офиса банка в рамках указанного лимита от комиссии не освобождаются. Банки не смогут ограничивать количество и размер операций в пределах установленного лимита.
Помимо этого закон обязывает банки бесплатно сообщать клиентам об окончании срока вклада не позднее чем за пять дней до его истечения. Поправки вступят в силу через шесть месяцев после официального опубликования.
Законопроект внесли в парламент глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в июле 2022 г. Изначально предполагалось установить лимит бесплатных банковских переводов в пределах 1,4 млн руб. в месяц, но ко второму чтению сумма была увеличена – до 30 млн руб. в месяц. Госдумой законопроект был принят 26 июля, одобрен Советом Федерации – 28 июля.
Центробанк в июле объяснял, что норма о переводах без комиссии до 30 млн руб. будет распространяться на переводы по номеру счета через мобильные приложения или личный кабинет, а также на переводы по номеру через Систему быстрых платежей (СБП).