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Финансы

Путин разрешил переводить между своими счетами до 30 млн рублей без комиссии

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому физлица могут переводить до 30 млн руб. в месяц между своими счетами в разных банках без комиссии. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно закону, переводы со счетов физлиц на счета, открытые в финансовых платформах, также будут без комиссии. Однако переводы с карты на карту и переводы при личном посещении офиса банка в рамках указанного лимита от комиссии не освобождаются. Банки не смогут ограничивать количество и размер операций в пределах установленного лимита.

Помимо этого закон обязывает банки бесплатно сообщать клиентам об окончании срока вклада не позднее чем за пять дней до его истечения. Поправки вступят в силу через шесть месяцев после официального опубликования.

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Законопроект внесли в парламент глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в июле 2022 г. Изначально предполагалось установить лимит бесплатных банковских переводов в пределах 1,4 млн руб. в месяц, но ко второму чтению сумма была увеличена – до 30 млн руб. в месяц. Госдумой законопроект был принят 26 июля, одобрен Советом Федерации – 28 июля.

Центробанк в июле объяснял, что норма о переводах без комиссии до 30 млн руб. будет распространяться на переводы по номеру счета через мобильные приложения или личный кабинет, а также на переводы по номеру через Систему быстрых платежей (СБП).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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