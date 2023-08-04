Путин разрешил переводить между своими счетами до 30 млн рублей без комиссии

Согласно закону, переводы со счетов физлиц на счета, открытые в финансовых платформах, также будут без комиссии. Однако переводы с карты на карту и переводы при личном посещении офиса банка в рамках указанного лимита от комиссии не освобождаются. Банки не смогут ограничивать количество и размер операций в пределах установленного лимита.