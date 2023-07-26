Госдума приняла увеличение лимита переводов между своими счетами до 30 млн рублей

25 июля ЦБ пояснил, что норма о переводах без комиссии до 30 млн руб. не будет распространяться на переводы по номеру счета через мобильные приложения или личный кабинет, а также на переводы по номеру через Систему быстрых платежей (СБП). Это связано с затратами кредитной организации на операции. Кроме того, нововведение не касается переводов через отделения банков и по номеру карт в связи с невозможностью определить получателя средств.