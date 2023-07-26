Госдума приняла увеличение лимита переводов между своими счетами до 30 млн рублей
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, согласно которому физлица могут переводить до 30 млн руб. в месяц между своими счетами в разных банках без комиссии. Это следует из электронной базы Госдумы.
Переводы без комиссии также будут доступны со счетов физлиц на счета, открытые в финансовых платформах. При этом переводы с карты на карту и переводы при личном посещении офиса банка в рамках указанного лимита от комиссии не освобождаются.
Помимо этого законопроект обязывает банки бесплатно сообщать клиентам об окончании срока вклада не позднее чем за пять дней до его истечения. Поправки вступят в силу через шесть месяцев после официального опубликования закона.
Законопроект внесли в парламент глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в июле 2022 г.
Изначально предполагалось установить лимит бесплатных банковских переводов в пределах 1,4 млн руб. в месяц. Ко второму чтению сумма была увеличена – до 30 млн руб. в месяц. В пределах установленного лимита банки не смогут ограничивать размер или количество таких операций, следует из документа.
Как сообщал Аксаков, решение об увеличении лимита было принято с целью позволить физлицам без комиссий переводить денежные средства от крупных сделок, например, от продажи недвижимости.
25 июля ЦБ пояснил, что норма о переводах без комиссии до 30 млн руб. не будет распространяться на переводы по номеру счета через мобильные приложения или личный кабинет, а также на переводы по номеру через Систему быстрых платежей (СБП). Это связано с затратами кредитной организации на операции. Кроме того, нововведение не касается переводов через отделения банков и по номеру карт в связи с невозможностью определить получателя средств.