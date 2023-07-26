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Финансы

Госдума приняла увеличение лимита переводов между своими счетами до 30 млн рублей

Ведомости

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, согласно которому физлица могут переводить до 30 млн руб. в месяц между своими счетами в разных банках без комиссии. Это следует из электронной базы Госдумы.

Переводы без комиссии также будут доступны со счетов физлиц на счета, открытые в финансовых платформах. При этом переводы с карты на карту и переводы при личном посещении офиса банка в рамках указанного лимита от комиссии не освобождаются.

Помимо этого законопроект обязывает банки бесплатно сообщать клиентам об окончании срока вклада не позднее чем за пять дней до его истечения. Поправки вступят в силу через шесть месяцев после официального опубликования закона.

Законопроект внесли в парламент глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в июле 2022 г.

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Изначально предполагалось установить лимит бесплатных банковских переводов в пределах 1,4 млн руб. в месяц. Ко второму чтению сумма была увеличена – до 30 млн руб. в месяц. В пределах установленного лимита банки не смогут ограничивать размер или количество таких операций, следует из документа.

Как сообщал Аксаков, решение об увеличении лимита было принято с целью позволить физлицам без комиссий переводить денежные средства от крупных сделок, например, от продажи недвижимости.

25 июля ЦБ пояснил, что норма о переводах без комиссии до 30 млн руб. не будет распространяться на переводы по номеру счета через мобильные приложения или личный кабинет, а также на переводы по номеру через Систему быстрых платежей (СБП). Это связано с затратами кредитной организации на операции. Кроме того, нововведение не касается переводов через отделения банков и по номеру карт в связи с невозможностью определить получателя средств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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