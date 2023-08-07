«Коммерсантъ» узнал о вопросах банков к ЦБ по введению цифрового рубля
Ассоциация банков России (АБР) направила письмо в Банк России с просьбой разъяснить ряд вопросов, связанных с внедрением цифрового рубля. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
В письме банки пишут о «крайне настороженном отношении» к цифровому рублю со стороны граждан. В связи с этим АБР предложила ввести запрет на принуждение к открытию цифрового счета, ограничить повышение тарифов на услуги оператора цифрового рубля (им выступает ЦБ) для физлиц, а также установить недопустимость изменений в договоре со стороны оператора в одностороннем порядке.
Кроме того, банки обратились к ЦБ с просьбой разъяснить следующие вопросы:
что представляет собой цифровой рубль;
компенсирует ли оператор банкам расходы на предоставление клиентам доступа к платформе цифрового рубля;
станут ли банки участниками платформы и какие в таком случае понадобятся изменения в их инфраструктуре.
Кроме того, для кредитных организаций остаются неясными процедура списания цифровых рублей со счета и ряд других моментов, которые, как считают банкиры, истолкованы неоднозначно.
В ЦБ заявили «Коммерсанту», что рассмотрят письмо АБР «в установленном порядке».
С 1 августа в России началось тестирование технологии цифрового рубля. Согласно принятому закону, цифровыми рублями можно осуществлять расчеты, они относятся к безналичным денежным средствам. Также такие средства можно завещать, а наследникам – получить их в срочном порядке для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя.
Предполагается, что цифровой рубль начнут вводить в широкий оборот с 1 января 2025 г. До этого времени будет действовать льготный период. В ЦБ отметили, что с начала 2025 г. для граждан переводы и платежи в цифровых рублях останутся бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты в новой форме национальной валюты составят 0,3% от платежа, но не более 1500 руб. Помимо этого комиссия за переводы между юрлицами составит 15 руб. за операцию.