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Финансы

Курс доллара превысил 99 рублей впервые с марта 2022 года

Ведомости

Курс доллара превысил 99 руб. впервые с 25 марта 2022 г., следует из данных Московской биржи.

Курс американской валюты на 16:20 мск составил 99,0025 руб., а уже к 16:24 достигл 99,01 руб. Евро в то же время торговался по 108,63 руб., китайский юань к 16:25 достиг 13,642 руб.

Ранее прошлогодние показатели вновь преодолела европейская валюта – курс евро превысил 108 руб. впервые с 24 марта 2022 г. 9 августа курс доллара превысил 98 руб.

Ослабление рубля, которое началось в конце июня, связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами, пояснял министр финансов Антон Силуанов.

Эксперты рассказывали «Ведомостям», что слабеющая валюта может позволить Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По оценке аналитиков, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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