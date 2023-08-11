Курс доллара превысил 99 рублей впервые с марта 2022 года
Курс доллара превысил 99 руб. впервые с 25 марта 2022 г., следует из данных Московской биржи.
Курс американской валюты на 16:20 мск составил 99,0025 руб., а уже к 16:24 достигл 99,01 руб. Евро в то же время торговался по 108,63 руб., китайский юань к 16:25 достиг 13,642 руб.
Ранее прошлогодние показатели вновь преодолела европейская валюта – курс евро превысил 108 руб. впервые с 24 марта 2022 г. 9 августа курс доллара превысил 98 руб.
Ослабление рубля, которое началось в конце июня, связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами, пояснял министр финансов Антон Силуанов.
Эксперты рассказывали «Ведомостям», что слабеющая валюта может позволить Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По оценке аналитиков, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.