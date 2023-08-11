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Курс евро превысил 108 рублей впервые с конца марта 2022 года

Ведомости

Курс евро превысил 108 руб. впервые с 24 марта 2022 г., следует из данных торгов на Мосбирже.

По состоянию на 10:42 мск евро торговался по 108,005 руб. К 10:54 мск евро замедлил рост и опустился до 107,84 руб. На закрытии торгов 10 августа европейская валюта находилась на уровне 107,55 руб.

Одновременно с этим в ходе торгов 11 августа доллар вновь превысил 98 руб. По состоянию на 10:45 мск, он торговался по 98,1575 руб. Китайский юань к этому моменту находился на уровне 13,523 руб.

Рубль слабеет к основным иностранным валютам начиная с конца июня. 7 августа евро впервые с 25 марта 2022 г. превысил 107 руб. Помимо этого, в ходе торгов 2 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 94 руб., 4 августа – 96 руб., а 7 августа он преодолел порог в 97 руб., 9 августа – в 98 руб. На торгах 2 августа юань превысил 13 руб. впервые с апреля 2022 г. 

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Министр финансов Антон Силуанов рассказывал, что ослабление связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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