Газета
Финансы

ВТБ выявил схему мошенничества от имени «социальных работников»

Ведомости

Мошенники изобрели схему обмана банковских клиентов, в которой представляются социальными работниками и предлагают обновить действующие социальные карты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрия Ревякина.

По его словам, мошенники звонят банковским клиентам на городские номера. Если клиент соглашается, то мошенники запрашивают у него мобильный номер якобы для отправки СМС-кода о готовности социальной карты. На самом деле клиенту приходит СМС с кодом для восстановления доступа в личный кабинет банка. Далее мошенники спрашивают код и номер карты, которые затем используют для входа в онлайн-банк. Если доступ получен, то все деньги клиента переводятся на счета мошенников.

Ранее российские банки выявили другую схему мошенничества, в которой используются фейковые фото банковских карт. Сначала злоумышленники получают доступ к аккаунту человека в мессенджере и просят знакомых перевести деньги. Чтобы выглядело убедительно, они присылают фото карты с именем нужного человека. Внешне карты похожи на карты крупных кредитных организаций, но на самом деле счет открыт в другом менее известном банке.

Еще об одной схеме мошенничества рассказали в Сбербанке. Она связана с созданием фейковых сайтов, на которых можно якобы проверить, звонит ли жертве настоящий сотрудник банка или полиции. Одним из таких сайтов оказался «Единый государственный реестр», принадлежащий якобы Центробанку. В рамках этой схемы жертве звонит сначала один злоумышленник, представляющийся сотрудником СК РФ, и говорит потенциальной жертве, что его деньги находятся в опасности, затем переводит разговор на второго мошенника – «специалиста» ЦБ. Тот предлагает перейти на сайт «Единого государственного реестра», чтобы убедиться в достоверности сообщаемой информации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных