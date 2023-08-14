ВТБ выявил схему мошенничества от имени «социальных работников»

Еще об одной схеме мошенничества рассказали в Сбербанке. Она связана с созданием фейковых сайтов, на которых можно якобы проверить, звонит ли жертве настоящий сотрудник банка или полиции. Одним из таких сайтов оказался «Единый государственный реестр», принадлежащий якобы Центробанку. В рамках этой схемы жертве звонит сначала один злоумышленник, представляющийся сотрудником СК РФ, и говорит потенциальной жертве, что его деньги находятся в опасности, затем переводит разговор на второго мошенника – «специалиста» ЦБ. Тот предлагает перейти на сайт «Единого государственного реестра», чтобы убедиться в достоверности сообщаемой информации.