ВТБ выявил схему мошенничества от имени «социальных работников»
По его словам, мошенники звонят банковским клиентам на городские номера. Если клиент соглашается, то мошенники запрашивают у него мобильный номер якобы для отправки СМС-кода о готовности социальной карты. На самом деле клиенту приходит СМС с кодом для восстановления доступа в личный кабинет банка. Далее мошенники спрашивают код и номер карты, которые затем используют для входа в онлайн-банк. Если доступ получен, то все деньги клиента переводятся на счета мошенников.
Ранее российские банки выявили другую схему мошенничества, в которой используются фейковые фото банковских карт. Сначала злоумышленники получают доступ к аккаунту человека в мессенджере и просят знакомых перевести деньги. Чтобы выглядело убедительно, они присылают фото карты с именем нужного человека. Внешне карты похожи на карты крупных кредитных организаций, но на самом деле счет открыт в другом менее известном банке.
Еще об одной схеме мошенничества рассказали в Сбербанке. Она связана с созданием фейковых сайтов, на которых можно якобы проверить, звонит ли жертве настоящий сотрудник банка или полиции. Одним из таких сайтов оказался «Единый государственный реестр», принадлежащий якобы Центробанку. В рамках этой схемы жертве звонит сначала один злоумышленник, представляющийся сотрудником СК РФ, и говорит потенциальной жертве, что его деньги находятся в опасности, затем переводит разговор на второго мошенника – «специалиста» ЦБ. Тот предлагает перейти на сайт «Единого государственного реестра», чтобы убедиться в достоверности сообщаемой информации.