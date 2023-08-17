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Курс евро опустился ниже 102 рублей

Ведомости

Курс евро опустился ниже 102 руб. впервые со 2 августа 2023 г., следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 08:19 мск, евро торговался по 101,98 руб. (-1,18%). К 08:23 мск валюта замедлила снижение – до 102,06 руб. (-1,11%). Доллар опускался до 93,67 руб. (-1,04%). Стоимость юаня составляла 12,75 руб. (-1,14%).

На открытии торгов курс евро снизился на 20,25 копейки и составил 103 руб. Курс доллара рос к рублю на 6,75 копейки, составив 94,73 руб. Однако к 07:19 мск американская валюта опустилась ниже 94 руб., составив 93,85 руб. (-0,86%).

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Рубль укрепляется на фоне повышения ключевой ставки на 3,5 п. п. до 12%. Такое решение ЦБ принял из-за усиления инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Плановое заседание пройдет 15 сентября.

Рубль начал слабеть в конце июня. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 руб., евро – 111 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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