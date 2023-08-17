Курс евро опустился ниже 102 рублей

Рубль укрепляется на фоне повышения ключевой ставки на 3,5 п. п. до 12%. Такое решение ЦБ принял из-за усиления инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Плановое заседание пройдет 15 сентября.