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Финансы

ВТБ сообщил о повышении ставки по рублевым вкладам

Ведомости

ВТБ после повышения ключевой ставки Банком России заявил об увеличении ставки по рублевым вкладам. С 17 августа размещение средств для вкладчиков доступно с доходностью до 11% в зависимости от срока и типа вклада, сообщила пресс-служба ВТБ.

Для клиентов, которые переводят пенсию в ВТБ, максимальная ставка составит 12%.

Ранее в Сбере сообщили об увеличении ставки по рублевым вкладам с 17 августа, максимальная доходность теперь составит 12%. 

15 августа по итогам внеочередного заседания Совет директоров Банк России повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых. Решение было принято из-за усиления инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса, пояснили в ЦБ. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Плановое заседание пройдет 15 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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