ВТБ сообщил о повышении ставки по рублевым вкладам

ВТБ после повышения ключевой ставки Банком России заявил об увеличении ставки по рублевым вкладам. С 17 августа размещение средств для вкладчиков доступно с доходностью до 11% в зависимости от срока и типа вклада, сообщила пресс-служба ВТБ.