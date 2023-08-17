ВТБ сообщил о повышении ставки по рублевым вкладам
Для клиентов, которые переводят пенсию в ВТБ, максимальная ставка составит 12%.
Ранее в Сбере сообщили об увеличении ставки по рублевым вкладам с 17 августа, максимальная доходность теперь составит 12%.
15 августа по итогам внеочередного заседания Совет директоров Банк России повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых. Решение было принято из-за усиления инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса, пояснили в ЦБ. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Плановое заседание пройдет 15 сентября.