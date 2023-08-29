ЦБ на сайте поменял местами курсы валют

После введения западными странами санкций против России и блокировки около половины золотовалютных резервов Банка России, российские власти стали называть ряд иностранных валют, включая доллар и евро, «токсичными». Одним из направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 гг. в ноябре 2022 г. ЦБ назвал переход на валюты дружественных стран в международных расчетах в экспорте и импорте.