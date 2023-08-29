ЦБ на сайте поменял местами курсы валют
Банк России переставил на своем сайте курсы доллара и юаня. Теперь курс юаня в поле «Курсы валют» стоит на первом месте, свидетельствуют данные на сайте Центробанка.
Курс доллара опустился на вторую строчку, а курс евро – на третью. Ранее доллар «возвышался» над остальными иностранными валютами.
После введения западными странами санкций против России и блокировки около половины золотовалютных резервов Банка России, российские власти стали называть ряд иностранных валют, включая доллар и евро, «токсичными». Одним из направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 гг. в ноябре 2022 г. ЦБ назвал переход на валюты дружественных стран в международных расчетах в экспорте и импорте.
С 1 декабря 2022 г. ЦБ начал публиковать на главной странице сайта курс юаня наряду с долларом и евро. В регуляторе указали на продолжающуюся «активную девалютизацию» и возрастание доли юаня среди иностранной валюты в банковском секторе.