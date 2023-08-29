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ЦБ на сайте поменял местами курсы валют

Ведомости

Банк России переставил на своем сайте курсы доллара и юаня. Теперь курс юаня в поле «Курсы валют» стоит на первом месте, свидетельствуют данные на сайте Центробанка.

Курс доллара опустился на вторую строчку, а курс евро – на третью. Ранее доллар «возвышался» над остальными иностранными валютами. 

После введения западными странами санкций против России и блокировки около половины золотовалютных резервов Банка России, российские власти стали называть ряд иностранных валют, включая доллар и евро, «токсичными». Одним из направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 гг. в ноябре 2022 г. ЦБ назвал переход на валюты дружественных стран в международных расчетах в экспорте и импорте.

Ранее по теме: ЦБ не готов насыщать рынок валютами дружественных стран

С 1 декабря 2022 г. ЦБ начал публиковать на главной странице сайта курс юаня наряду с долларом и евро. В регуляторе указали на продолжающуюся «активную девалютизацию» и возрастание доли юаня среди иностранной валюты в банковском секторе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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