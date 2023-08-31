«Юнистрим» сообщил о прекращении переводов в валюте в Таджикистан
Российская платежная система «Юнистрим» прекратит осуществлять переводы в евро и долларах США в Таджикистан и из республики. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
В «Юнистриме» предложили обратиться в банк отправки средств до 30 сентября в случае, если перевод не был получен по каким-либо причинам. После этой даты возврат переводов будет недоступен.
Переводы в рублях в Таджикистан и из республики по-прежнему доступны.
20 июля США ввели блокирующие санкции против «Юнистрима». В компании сообщили о разработанном «инфраструктурном решении», которое позволит продолжить работу с партнерами в штатном режиме.