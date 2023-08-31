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«Юнистрим» сообщил о прекращении переводов в валюте в Таджикистан

Ведомости

Российская платежная система «Юнистрим» прекратит осуществлять переводы в евро и долларах США в Таджикистан и из республики. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В «Юнистриме» предложили обратиться в банк отправки средств до 30 сентября в случае, если перевод не был получен по каким-либо причинам. После этой даты возврат переводов будет недоступен.

Переводы в рублях в Таджикистан и из республики по-прежнему доступны.

20 июля США ввели блокирующие санкции против «Юнистрима». В компании сообщили о разработанном «инфраструктурном решении», которое позволит продолжить работу с партнерами в штатном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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